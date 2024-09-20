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Posted 20 сентября, 04:39

Published 20 сентября, 04:39

Modified 20 сентября, 05:21

Updated 20 сентября, 05:21

Внедорожник слетел с эвакуатора на проспекте Мира и въехал в здание

Машина слетела с эвакуатора на проспекте Мира и въехала в здание. Там шла девушка

20 сентября 2024, 04:39
Фото: t.me/gibdd124

Внедорожник слетел с эвакуатора на проспекте Мира и въехал в здание

В Красноярске автомобиль съехал с эвакуатора и врезался в стену одного из зданий в центре города. В ГАИ говорят, что водитель эвакуатора не закрепил внедорожник.

Все произошло накануне днем, 19 сентября, на проспекте Мира, 55. Запись инцидента появилась в «ЧП Красноярск».

На кадрах видно, как внедорожник слетает с эвакуатора и врезается в стену дома. При этом машина едва не сбивает девушку, которая несколько секунд назад проходила вдоль стены здания.

Видео: t.me/kraschp.

В Госавтоинспекции рассказали, что 34-летний водитель ГАЗ Next не закрепил автомобиль Great Wall и в итоге он вылетел на проезжую часть, врезавшись в здание.

Также там отметили, что внедорожник эвакуировали за нарушение правил стоянки.

Фото: t.me/gibdd124

В ведомстве пояснили, что никто из людей не пострадал. Владелец внедорожника и собственник здания смогут возместить ущерб в гражданско-правовом порядке.

По адресу проспект Мира, 55 находится музей геологии Центральной Сибири. «Проспекту Мира» в музее рассказали, масштабных повреждений удалось избежать.

Фото: prmira.ru
«У нас из повреждений — сколы штукатурки. Даже не пострадало окно, чего мы боялись больше всего».
#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#ДТП#Красноярск#ГИБДД#Музей#Проспект Мира
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