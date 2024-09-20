Машина слетела с эвакуатора на проспекте Мира и въехала в здание. Там шла девушка

Posted 20 сентября, 04:39
Published 20 сентября, 04:39
Modified 20 сентября, 05:21
Updated 20 сентября, 05:21
Все произошло накануне днем, 19 сентября, на проспекте Мира, 55. Запись инцидента появилась в «ЧП Красноярск».
На кадрах видно, как внедорожник слетает с эвакуатора и врезается в стену дома. При этом машина едва не сбивает девушку, которая несколько секунд назад проходила вдоль стены здания.
В Госавтоинспекции рассказали, что 34-летний водитель ГАЗ Next не закрепил автомобиль Great Wall и в итоге он вылетел на проезжую часть, врезавшись в здание.
Также там отметили, что внедорожник эвакуировали за нарушение правил стоянки.
В ведомстве пояснили, что никто из людей не пострадал. Владелец внедорожника и собственник здания смогут возместить ущерб в гражданско-правовом порядке.
По адресу проспект Мира, 55 находится музей геологии Центральной Сибири. «Проспекту Мира» в музее рассказали, масштабных повреждений удалось избежать.
«У нас из повреждений — сколы штукатурки. Даже не пострадало окно, чего мы боялись больше всего».