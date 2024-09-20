Эксперты рассказали, почему не стоит брать ипотеку этой осенью и что изменится к зиме

Posted 20 сентября, 07:32
Published 20 сентября, 07:32
Modified 20 сентября, 07:41
Updated 20 сентября, 07:41
Банк России на прошлой неделе снова поднял ключевую ставку — до 19%. На ипотеке это пока не отразилось, пишут «Новые Известия». Ставки остались в диапазоне 24-25% годовых. Однако эксперты ожидают их повышения на 1,5%.
По словам гендиректора компании «Вектор Проект» Антона Баксараева, Россия вошла в период высоких ставок.
«С высокой долей вероятности двузначная ключевая ставка сохранится в течение ближайших нескольких лет», — добавил Баксараев.
По словам экспертов, цены на жилье в ближайшие месяцы действительно снизятся под давлением низкого спроса. Но кардинального снижения не будет — максимум на 10%. Дело в том, что затраты застройщиков на строительство и оформление разрешительной документации остаются высокими.
Как заявил изданию исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антон Свириденко, спрос на покупку жилья будет падать и дальше.
«Люди, не зная четких перспектив, не будут брать ипотеку по повышенным ставкам, к тому же банки могут снижать ставки непропорционально. И советовать брать по повышенным ставкам я бы не стал», — объяснил Свириденко.
По мнению главы института Свириденко, сейчас есть два варианта действий: либо ждать снижения ставок, либо искать субсидируемые программы от застройщика.
«Обратите внимание на новые возможности в малых городах. Там сейчас хорошие условия для семей с детьми», — добавил он.
О поиске субсидированных программ говорит и гендиректор «Вектор Проекта» Баксараев. По его словам, брать ипотеку по текущим ставкам — «не самая удачная идея».
«Можно поискать программы, которые субсидируют застройщики, если не попадаешь под льготную госпрограмму кредитования. Такие программы будут появляться, поскольку снижение спроса на жилье неминуемо», — рассказал Баксараев.
Тем, кто планировал покупку недвижимости, но не успел до отмены льготных программ и повышения ключевой ставки, эксперты советуют подождать — как минимум до Нового года.Об этом говорит руководитель отдела ипотечного кредитования «Главстрой-Недвижимость» Вадим Бутин.
«Рассмотрите вариант покупки квартиры в предновогодний период, когда девелоперы активно используют в своих проектах акции и скидки», — посоветовал он.
По словам Бутина, влезать в ипотеку сейчас могут только две категории заемщиков: