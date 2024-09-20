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Posted 20 сентября, 07:32

Published 20 сентября, 07:32

Modified 20 сентября, 07:41

Updated 20 сентября, 07:41

Эксперты рассказали, почему не стоит брать ипотеку этой осенью и что изменится к зиме

Эксперты рассказали, почему не стоит брать ипотеку этой осенью и что изменится к зиме

20 сентября 2024, 07:32
Фото: 1MI
Журналисты узнали у экспертов, почему не стоит брать ипотеку этой осенью и что на рынке недвижимости изменится к декабрю.

Банк России на прошлой неделе снова поднял ключевую ставку — до 19%. На ипотеке это пока не отразилось, пишут «Новые Известия». Ставки остались в диапазоне 24-25% годовых. Однако эксперты ожидают их повышения на 1,5%.

По словам гендиректора компании «Вектор Проект» Антона Баксараева, Россия вошла в период высоких ставок.

«С высокой долей вероятности двузначная ключевая ставка сохранится в течение ближайших нескольких лет», — добавил Баксараев.
Изменения ключевой ставки за последние два годаИзменения ключевой ставки за последние два года
Изменения ключевой ставки за последние два года. Фото: 1MI

Квартиры станут дешевле из-за низкого спроса? На сколько?

По словам экспертов, цены на жилье в ближайшие месяцы действительно снизятся под давлением низкого спроса. Но кардинального снижения не будет — максимум на 10%. Дело в том, что затраты застройщиков на строительство и оформление разрешительной документации остаются высокими.

Как заявил изданию исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антон Свириденко, спрос на покупку жилья будет падать и дальше.

«Люди, не зная четких перспектив, не будут брать ипотеку по повышенным ставкам, к тому же банки могут снижать ставки непропорционально. И советовать брать по повышенным ставкам я бы не стал», — объяснил Свириденко.

Стоит ли брать сейчас ипотеку?

По мнению главы института Свириденко, сейчас есть два варианта действий: либо ждать снижения ставок, либо искать субсидируемые программы от застройщика.

«Обратите внимание на новые возможности в малых городах. Там сейчас хорошие условия для семей с детьми», — добавил он.
Россиянам советуют отложить покупку жилья хотя бы до Нового годаРоссиянам советуют отложить покупку жилья хотя бы до Нового года
Россиянам советуют отложить покупку жилья хотя бы до Нового года. Фото: 1MI

О поиске субсидированных программ говорит и гендиректор «Вектор Проекта» Баксараев. По его словам, брать ипотеку по текущим ставкам — «не самая удачная идея».

«Можно поискать программы, которые субсидируют застройщики, если не попадаешь под льготную госпрограмму кредитования. Такие программы будут появляться, поскольку снижение спроса на жилье неминуемо», — рассказал Баксараев.

Тем, кто планировал покупку недвижимости, но не успел до отмены льготных программ и повышения ключевой ставки, эксперты советуют подождать — как минимум до Нового года.Об этом говорит руководитель отдела ипотечного кредитования «Главстрой-Недвижимость» Вадим Бутин.

«Рассмотрите вариант покупки квартиры в предновогодний период, когда девелоперы активно используют в своих проектах акции и скидки», — посоветовал он.

По словам Бутина, влезать в ипотеку сейчас могут только две категории заемщиков:

  • те, у кого высокий первоначальный взнос;
  • те, кто уже ранее внес существенную часть средств по рассрочке, а остаток добирает по ипотеке.
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