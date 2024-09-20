Уроженцу Минусинска, сбившему насмерть 5 человек в Благовещенске, дали 14 лет колонии

Posted 20 сентября, 10:14
Published 20 сентября, 10:14
Modified 20 сентября, 10:17
Updated 20 сентября, 10:17
ДТП произошло 14 июня около 19:28 в Благовещенске Амурской области. 59-летний водитель был пьян, не справился с управлением и на высокой скорости сбил пешеходов, которые шли по тротуару.
На месте аварии погибли трое: 49-летняя женщина и двое подростков 14 и 15 лет. В больнице погибли еще двое: женщина 50 лет и подросток 15 лет. Еще четверо пешеходов получили тяжкий вред здоровью.
Водитель, устроивший аварию, местный житель и уроженец Минусинска. Об этом написано на его страницах в соцсетях
Как сообщает прокуратура Амурской области, водитель перед ДТП ехал по улице со скоростью 120 км/ч — при этом он проигнорировал дорожный знак, который ограничивает скорость на этом участке до 40 км/ч.
На заседании мужчина признал вину. Суд признал его виновным в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью и смерть (пункт «а» часть 6 статья 264 УК РФ).
Жителю назначили 14 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Его лишили права управлять транспортам на три года.
Приговор пока не вступил в законную силу.