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Posted 20 сентября, 10:14

Published 20 сентября, 10:14

Modified 20 сентября, 10:17

Updated 20 сентября, 10:17

Уроженцу Минусинска дали 14 лет за пятерых насмерть сбитых пешеходов в Благовеще

Уроженцу Минусинска, сбившему насмерть 5 человек в Благовещенске, дали 14 лет колонии

20 сентября 2024, 10:14
Фото: t.me/prokuratura28

Уроженцу Минусинска дали 14 лет за пятерых насмерть сбитых пешеходов в Благовеще

Благовещенский районный суд вынес обвинительный приговор уроженцу Минусинска, который насмерть сбил пятерых пешеходов в начале лета.

ДТП произошло 14 июня около 19:28 в Благовещенске Амурской области. 59-летний водитель был пьян, не справился с управлением и на высокой скорости сбил пешеходов, которые шли по тротуару.

На месте аварии погибли трое: 49-летняя женщина и двое подростков 14 и 15 лет. В больнице погибли еще двое: женщина 50 лет и подросток 15 лет. Еще четверо пешеходов получили тяжкий вред здоровью.

Водитель, устроивший аварию, местный житель и уроженец Минусинска. Об этом написано на его страницах в соцсетях

Как сообщает прокуратура Амурской области, водитель перед ДТП ехал по улице со скоростью 120 км/ч — при этом он проигнорировал дорожный знак, который ограничивает скорость на этом участке до 40 км/ч.

На заседании мужчина признал вину. Суд признал его виновным в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью и смерть (пункт «а» часть 6 статья 264 УК РФ).

Жителю назначили 14 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Его лишили права управлять транспортам на три года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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