В Красноярске потеплеет до +18. Публикуем прогноз

По данным gismeteo, в субботу, 21 сентября, утром будет от +6 до +11 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +18. Вечером температура воздуха опустится до +14 и пойдет небольшой дождь. Выпадет около 0,4 мм осадков. В темное время суток будет +12 градусов.