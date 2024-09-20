prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 сентября, 01:00

Published 20 сентября, 01:00

Modified 20 сентября, 07:14

Updated 20 сентября, 07:14

Красноярцам пообещали потепление до +18 градусов

В Красноярске потеплеет до +18. Публикуем прогноз

20 сентября 2024, 01:00
Фото: prmira.ru

Красноярцам пообещали потепление до +18 градусов

Рассказываем, какая погода ждет красноярцев в выходные, 21 и 22 сентября.

По данным gismeteo, в субботу, 21 сентября, утром будет от +6 до +11 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +18. Вечером температура воздуха опустится до +14 и пойдет небольшой дождь. Выпадет около 0,4 мм осадков. В темное время суток будет +12 градусов.

В воскресенье, 22 сентября, утром прогнозируется +13, днем воздух прогреется до +17 градусов. В вечернее время в городе будет +11.

Фото: gismeteo.ru

По предварительным прогнозам, в понедельник, 23 сентября, в Красноярске сохранится теплая погода. Ожидается, что днем температура воздуха составит около +19 градусов.

В выходные в Красноярске порывы ветра составят не более 5-7 м/с.

Читайте также:
Синоптик пообещал красноярцам бабье лето уже на этой неделеИз-за дождей в Красноярском крае теряют урожай на сотни миллионовКартошку не могут собрать из-за дождей, а зерно портится. Что будет с урожаем в крае?В Красноярском крае скоро подорожает хлеб. Почему и на сколько?Заморозки и снегопады. Смотрим, какая погода будет в Красноярске в октябре
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Погода#Красноярск#Выходные#Прогноз#Потепление#Синоптики#Сентябрь
Подпишитесь
Популярное