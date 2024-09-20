В Красноярске потеплеет до +18. Публикуем прогноз

Posted 20 сентября, 01:00
Published 20 сентября, 01:00
Modified 20 сентября, 07:14
Updated 20 сентября, 07:14
По данным gismeteo, в субботу, 21 сентября, утром будет от +6 до +11 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +18. Вечером температура воздуха опустится до +14 и пойдет небольшой дождь. Выпадет около 0,4 мм осадков. В темное время суток будет +12 градусов.
В воскресенье, 22 сентября, утром прогнозируется +13, днем воздух прогреется до +17 градусов. В вечернее время в городе будет +11.
По предварительным прогнозам, в понедельник, 23 сентября, в Красноярске сохранится теплая погода. Ожидается, что днем температура воздуха составит около +19 градусов.
В выходные в Красноярске порывы ветра составят не более 5-7 м/с.