В Красноярском крае обновят санаторий «Сосновый бор» за 128 миллионов рублей

Posted 20 сентября, 12:05
Published 20 сентября, 12:05
Modified 20 сентября, 12:07
Updated 20 сентября, 12:07
Как рассказали на сайте корпорации «Енисейская Сибирь», которая финансирует обновление санатория, работы проведут в 16 гостевых домиках. Ещё запланировано строительство бассейна и благоустройство пляжа.
Завершить работы планируют к 2027 году. Уже модернизированы 2 дома из 16, сейчас идет ремонт зоны ресепшена и строительство бассейна.
Директор санатория Всеволод Федяев заявил, что обновление объекта будет «способствовать повышению туристической привлекательности» юга края.