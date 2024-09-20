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Posted 20 сентября, 12:05

Published 20 сентября, 12:05

Modified 20 сентября, 12:07

Updated 20 сентября, 12:07

В Красноярском крае обновят санаторий «Сосновый бор» за 128 миллионов рублей

В Красноярском крае обновят санаторий «Сосновый бор» за 128 миллионов рублей

20 сентября 2024, 12:05
Фото: ensib.ru
В Минусинском районе края модернизируют санаторий «Сосновый бор». На это потратят 128,5 миллиона рублей.

Как рассказали на сайте корпорации «Енисейская Сибирь», которая финансирует обновление санатория, работы проведут в 16 гостевых домиках. Ещё запланировано строительство бассейна и благоустройство пляжа.

Завершить работы планируют к 2027 году. Уже модернизированы 2 дома из 16, сейчас идет ремонт зоны ресепшена и строительство бассейна.

Директор санатория Всеволод Федяев заявил, что обновление объекта будет «способствовать повышению туристической привлекательности» юга края.

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#София Штейнберг#Люди#Общество#Туризм#Красноярский край#Ремонт#Минусинский район
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