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Posted 20 сентября, 09:03

Published 20 сентября, 09:03

Modified 20 сентября, 09:05

Updated 20 сентября, 09:05

В Назарове после масштабного ремонта теплосетей благоустроили 40 участков

В Назарове после масштабного ремонта теплосетей благоустроили 40 участков

20 сентября 2024, 09:03
Фото: пресс-служба компании СГК
Назаровская ГРЭС в этом году провела самый масштабный ремонт теплосетей за последние десять лет. После окончания работ СГК навела порядок и восстановила благоустройство попавших под ремонт участков города Назарово.

В компании рассказали, что в этом году обновили 2,6 километра трубопроводов в Назарово. В числе прочих, ремонт затронул улицы Карла Маркса и Чулымскую, где наблюдались системные проблемы с коммуникациями. А на улице 30 лет ВЛКСМ, на которой последние несколько лет велись неотложные ремонты, полностью переложили тепломагистраль,

Начальник цеха по эксплуатации и техническому обслуживанию тепловых сетей Назаровской ГРЭС Сергей Лукин рассказал, что после ремонта специалисты компании приступили к «наведению порядка». На всех участках, где велись работы, идет подсыпка и планировка территорий, на части улиц готовится асфальтирование. По словам Лукина, работы будут продолжаться, пока позволяет погода — компания обещает восстановить благоустройство везде, где проходил ремонт теплосетей.

#Общество#Благоустройство#Ремонт#Назарово#СГК#Трубопроводы
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