В Назарове после масштабного ремонта теплосетей благоустроили 40 участков

Posted 20 сентября, 09:03
Published 20 сентября, 09:03
Modified 20 сентября, 09:05
Updated 20 сентября, 09:05
В компании рассказали, что в этом году обновили 2,6 километра трубопроводов в Назарово. В числе прочих, ремонт затронул улицы Карла Маркса и Чулымскую, где наблюдались системные проблемы с коммуникациями. А на улице 30 лет ВЛКСМ, на которой последние несколько лет велись неотложные ремонты, полностью переложили тепломагистраль,
Начальник цеха по эксплуатации и техническому обслуживанию тепловых сетей Назаровской ГРЭС Сергей Лукин рассказал, что после ремонта специалисты компании приступили к «наведению порядка». На всех участках, где велись работы, идет подсыпка и планировка территорий, на части улиц готовится асфальтирование. По словам Лукина, работы будут продолжаться, пока позволяет погода — компания обещает восстановить благоустройство везде, где проходил ремонт теплосетей.