В Назарове после масштабного ремонта теплосетей благоустроили 40 участков

В компании рассказали, что в этом году обновили 2,6 километра трубопроводов в Назарово. В числе прочих, ремонт затронул улицы Карла Маркса и Чулымскую, где наблюдались системные проблемы с коммуникациями. А на улице 30 лет ВЛКСМ, на которой последние несколько лет велись неотложные ремонты, полностью переложили тепломагистраль,