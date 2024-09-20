В Свердловском районе построят спорткомплекс с бассейном. Когда открытие?

Posted 20 сентября, 01:52
Published 20 сентября, 01:52
Modified 20 сентября, 03:24
Updated 20 сентября, 03:24
Он сообщил, что в ближайшее время начнутся работы по проектированию и строительству физкультурно-оздоровительного комплекса по адаптивным видам спорта.
В спорткомплексе появятся 25-метровый бассейн с 6 дорожками, несколько спортивных зал, специальные зоны для медицинского наблюдения. В нем будут работать сотрудники социальных служб и медики, которые будут сопровождать тех, кто в этом нуждается.
Объект планируют построить на участке в районе Афонтовского переулка.
По словам депутата краевого ЗС Ильи Зайцева, спортивный комплекс должен открыться в 2027 году.