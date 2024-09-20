В Свердловском районе построят спорткомплекс с бассейном. Когда открытие?

В спорткомплексе появятся 25-метровый бассейн с 6 дорожками, несколько спортивных зал, специальные зоны для медицинского наблюдения. В нем будут работать сотрудники социальных служб и медики, которые будут сопровождать тех, кто в этом нуждается.