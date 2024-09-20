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Posted 20 сентября, 01:52

Published 20 сентября, 01:52

Modified 20 сентября, 03:24

Updated 20 сентября, 03:24

В Свердловском районе Красноярска планируют построить 25-метровый бассейн

В Свердловском районе построят спорткомплекс с бассейном. Когда открытие?

20 сентября 2024, 01:52
Фото: 1MI

В Свердловском районе Красноярска планируют построить 25-метровый бассейн

В Красноярске в Свердловском районе планируется построить спортивный комплекс с 25-метровым бассейном. Об этом сообщил губернатор Михаил Котюков.

Он сообщил, что в ближайшее время начнутся работы по проектированию и строительству физкультурно-оздоровительного комплекса по адаптивным видам спорта.

В спорткомплексе появятся 25-метровый бассейн с 6 дорожками, несколько спортивных зал, специальные зоны для медицинского наблюдения. В нем будут работать сотрудники социальных служб и медики, которые будут сопровождать тех, кто в этом нуждается.

Объект планируют построить на участке в районе Афонтовского переулка.

По словам депутата краевого ЗС Ильи Зайцева, спортивный комплекс должен открыться в 2027 году.

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