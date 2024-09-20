В Туве подростки заражаются сифилисом. А что происходит в Красноярском крае?

Posted 20 сентября, 08:10
Published 20 сентября, 08:10
Modified 20 сентября, 08:15
Updated 20 сентября, 08:15
Сифилис — хроническое инфекционное заболевание, которое передается преимущественно половым путем. Болезнь характеризуется системным поражением кожи, слизистых оболочек, нервной системы, внутренних органов и опорно-двигательного аппарата.
В Туве за восемь месяцев этого года сифилис обнаружили у 123 жителей республики, из них 33 — молодые люди до 18 лет.
Это 19 школьников и 14 студентов. Для сравнения: в 2023 году в Туве сифилис нашли у 10 школьников.
По данным республиканского кожно-венерологического диспансера, подростки заразились через незащищенный половой акт. Медики указали на недостаток полового воспитания в семьях и учебных заведениях.
Также сифилис нашли у двоих детей до 6 лет, они заболели бытовым путем.
«Проспект Мира» направил запрос в краевой Роспотребнадзор, чтобы узнать о ситуации с этим венерическим заболеванием в Красноярском крае.
В ведомстве ответили, что сейчас ситуация по заболеваемости сифилисом в Красноярском крае оценивается как удовлетворительная.
«Показатель заболеваемости сифилисом среди жителей Красноярского края за восемь месяцев 2024 года составил 7,03 на 100 тысяч человек, что не превышает среднемноголетних значений.
Среди детей от 0 до 14 лет в этом году не зарегистрировано ни одного случая заболевания сифилисом».
Другой информации, например, заразились ли подростки в возрасте до 18 лет, ведомство не сообщило.