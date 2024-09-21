Синоптик назвал дату окончания бабьего лета в Красноярске

Posted 21 сентября, 02:11
Published 21 сентября, 02:11
Modified 21 сентября, 02:32
Updated 21 сентября, 02:32
Ведущий синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал «Проспекту Мира», что в центральных и южных районах края днем в субботу, 21 сентября, температура составит от 15 до 20 градусов, ожидаются небольшие дожди.
В воскресенье, 22 сентября, ожидаются умеренные дожди, поэтому температура будет пониже — днем от 14 до 19 градусов. Понедельник, 23 сентября, будет самым теплым: в центральных районах — от 18 до 23 градусов днем, в южных — от 20 до 25 градусов.
В самом Красноярске в субботу днем — 18…20 градусов, ночью — 4…6 градусов. В воскресенье ожидается дождь, поэтому ночная температура будет 10…12 градусов, а днем из-за облачности — 15…17 градусов. В понедельник, 23 сентября, 8…10 и 18…20 градусов, соответственно.
Похолодание придет во вторник, 24 сентября — днем температура будет ниже 15 градусов.
Схожие прогноз дает gismeteo. Начиная со вторника следующей недели — температура не будет выше 9 градусов днем.