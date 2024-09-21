Синоптик назвал дату окончания бабьего лета в Красноярске

В воскресенье, 22 сентября, ожидаются умеренные дожди, поэтому температура будет пониже — днем от 14 до 19 градусов. Понедельник, 23 сентября, будет самым теплым: в центральных районах — от 18 до 23 градусов днем, в южных — от 20 до 25 градусов.