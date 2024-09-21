В Красноярске продают расстрелянную дверь с Аэровокзальной

Корреспондент «Проспекта Мира» под видом покупателя позвонил по объявлению. Некая Ксения рассказала, что дверь можно сделать — есть специалисты, которые выгибают металл, замазывают и красят пробоины. Однако ей некогда было этим заниматься, поэтому уже купила и установила новую, а от этой хочет «избавиться».