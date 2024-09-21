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Posted 21 сентября, 08:20

Published 21 сентября, 08:20

Modified 21 сентября, 08:27

Updated 21 сентября, 08:27

В Красноярске продают расстрелянную дверь с Аэровокзальной

В Красноярске продают расстрелянную дверь с Аэровокзальной

21 сентября 2024, 08:20
Фото: Авито
Дверь, в которую стрелял красноярец на Аэровокзальной, выставили на продажу за 10 тысяч рублей.

Дверь появилась на сайте объявлений. В описании сказано, что ее продают срочно, в ней поставлены «новые прочные замки, ключи все имеются».

Фото: Авито

Корреспондент «Проспекта Мира» под видом покупателя позвонил по объявлению. Некая Ксения рассказала, что дверь можно сделать — есть специалисты, которые выгибают металл, замазывают и красят пробоины. Однако ей некогда было этим заниматься, поэтому уже купила и установила новую, а от этой хочет «избавиться».

Ксения рассказала, в двери стоят новые замки, поэтому хочет хотя бы отбить их цену.

  • Стрельба произошла 6 сентября. По версии следствия, между мужчиной и его бывшей супругой произошел конфликт. Мужчина будучи пьяным взял из сейфа охотничье ружье тестя и начал стрелять. Ему вменяют хулиганство с применением оружия.
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