В Красноярске продают расстрелянную дверь с Аэровокзальной

Posted 21 сентября, 08:20
Published 21 сентября, 08:20
Modified 21 сентября, 08:27
Updated 21 сентября, 08:27
Дверь появилась на сайте объявлений. В описании сказано, что ее продают срочно, в ней поставлены «новые прочные замки, ключи все имеются».
Корреспондент «Проспекта Мира» под видом покупателя позвонил по объявлению. Некая Ксения рассказала, что дверь можно сделать — есть специалисты, которые выгибают металл, замазывают и красят пробоины. Однако ей некогда было этим заниматься, поэтому уже купила и установила новую, а от этой хочет «избавиться».
Ксения рассказала, в двери стоят новые замки, поэтому хочет хотя бы отбить их цену.