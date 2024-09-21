В Красноярском крае умер ребенок, к которому скорая приехала со второго раза

Posted 21 сентября, 04:02
Published 21 сентября, 04:02
Modified 21 сентября, 04:32
Updated 21 сентября, 04:32
Ранее мать ребенка рассказала, что 7 сентября ее сын упал с велосипеда и ударился животом о руль. Она позвонила в скорую, однако там якобы спросили о симптомах, посоветовали дать обезболивающее и на вызов не приехали.
На следующий день родители мальчика снова вызвали скорую помощь — ребенка госпитализировали в районную больницу. У него обнаружили внутренние разрывы и серьезную потерю крови. Хирург сказал, что ребенку требуется срочная операция. В итоге его ввели в искусственную кому и бортом санавиации доставили в Красноярскую краевую больницу.
Его прооперировали, он находился под присмотром врачей в детской краевой больнице, но сегодня, 21 сентября, под утро он скончался. Ему было 10 лет.
В СК сообщили, что возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 109 УК РФ).