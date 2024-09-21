В Красноярском крае умер ребенок, к которому скорая приехала со второго раза

На следующий день родители мальчика снова вызвали скорую помощь — ребенка госпитализировали в районную больницу. У него обнаружили внутренние разрывы и серьезную потерю крови. Хирург сказал, что ребенку требуется срочная операция. В итоге его ввели в искусственную кому и бортом санавиации доставили в Красноярскую краевую больницу.