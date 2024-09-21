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Posted 21 сентября, 04:02

Published 21 сентября, 04:02

Modified 21 сентября, 04:32

Updated 21 сентября, 04:32

В Красноярском крае умер ребенок, к которому скорая приехала со второго раза

В Красноярском крае умер ребенок, к которому скорая приехала со второго раза

21 сентября 2024, 04:02
Фото: СК Красноярского края
10-летний мальчик из Курагинского района, к которому отказалась ехать скорая помощь, умер в больнице Красноярска.

Ранее мать ребенка рассказала, что 7 сентября ее сын упал с велосипеда и ударился животом о руль. Она позвонила в скорую, однако там якобы спросили о симптомах, посоветовали дать обезболивающее и на вызов не приехали.

На следующий день родители мальчика снова вызвали скорую помощь — ребенка госпитализировали в районную больницу. У него обнаружили внутренние разрывы и серьезную потерю крови. Хирург сказал, что ребенку требуется срочная операция. В итоге его ввели в искусственную кому и бортом санавиации доставили в Красноярскую краевую больницу.

Его прооперировали, он находился под присмотром врачей в детской краевой больнице, но сегодня, 21 сентября, под утро он скончался. Ему было 10 лет.

В СК сообщили, что возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 109 УК РФ).

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#Владислав Савончик#Красноярск#Дети#Скорая помощь#Трагедия
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