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Posted 21 сентября, 03:02

Published 21 сентября, 03:02

Modified 21 сентября, 04:14

Updated 21 сентября, 04:14

В Красноярске в десятках домов не закончили ремонт систем отопления

В Красноярске в десятках домов не закончили ремонт систем отопления

21 сентября 2024, 03:02
Фото: Мэрия Красноярска
В 42 многоэтажках Красноярска идет капитальный ремонт систем отопления. в 26 домах подрядчики выполнили больше 70% работ, в остальных разная степень готовности, есть и дома, где на работы только заходя, заявили в мэрии.

По нормативам капремонт систем отопления, водоснабжения и канализации можно проводить круглый год. Однако работы не должны влиять на сроки подачи и серьёзно снижать качество отопления в квартирах.

Как правило, новую систему подачи ресурсов монтируют параллельно существующей, а затем на последнем этапе переключают квартиры со старых на обновлённые трубопроводы.

Однако проблемы есть в домах на улица Московская, 22 и 24, Чайковского, 7, Копылова, 72, Можайского, 6, и проспекте Мира, 52. В этих домах нет отопления.

В мэрии заявляют, что подрядчики должны в кратчайшие сроки запустить отопление, а «оплачивать его жители будут уже в соответствиями с показаниями обновлённых приборов учета».

  • Отопительный сезон стартовал 12 сентября. Некоторые красноярцы до сих пор пишут о том, что в их квартирах холодно, и спрашивают, сколько они заплатят за неполный месяц тепла. Вот что говорят энергетики.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Ремонт#Отопительный сезон#Капитальный ремонт
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