В Красноярске в десятках домов не закончили ремонт систем отопления

В 42 многоэтажках Красноярска идет капитальный ремонт систем отопления. в 26 домах подрядчики выполнили больше 70% работ, в остальных разная степень готовности, есть и дома, где на работы только заходя, заявили в мэрии.

По нормативам капремонт систем отопления, водоснабжения и канализации можно проводить круглый год. Однако работы не должны влиять на сроки подачи и серьёзно снижать качество отопления в квартирах. Как правило, новую систему подачи ресурсов монтируют параллельно существующей, а затем на последнем этапе переключают квартиры со старых на обновлённые трубопроводы. Однако проблемы есть в домах на улица Московская, 22 и 24, Чайковского, 7, Копылова, 72, Можайского, 6, и проспекте Мира, 52. В этих домах нет отопления. В мэрии заявляют, что подрядчики должны в кратчайшие сроки запустить отопление, а «оплачивать его жители будут уже в соответствиями с показаниями обновлённых приборов учета». Отопительный сезон стартовал 12 сентября. Некоторые красноярцы до сих пор пишут о том, что в их квартирах холодно, и спрашивают, сколько они заплатят за неполный месяц тепла. Вот что говорят энергетики. Читайте также: Синоптик назвал дату окончания бабьего лета в Красноярске