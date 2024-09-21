В Красноярске в десятках домов не закончили ремонт систем отопления

Posted 21 сентября, 03:02
Published 21 сентября, 03:02
Modified 21 сентября, 04:14
Updated 21 сентября, 04:14
По нормативам капремонт систем отопления, водоснабжения и канализации можно проводить круглый год. Однако работы не должны влиять на сроки подачи и серьёзно снижать качество отопления в квартирах.
Как правило, новую систему подачи ресурсов монтируют параллельно существующей, а затем на последнем этапе переключают квартиры со старых на обновлённые трубопроводы.
Однако проблемы есть в домах на улица Московская, 22 и 24, Чайковского, 7, Копылова, 72, Можайского, 6, и проспекте Мира, 52. В этих домах нет отопления.
В мэрии заявляют, что подрядчики должны в кратчайшие сроки запустить отопление, а «оплачивать его жители будут уже в соответствиями с показаниями обновлённых приборов учета».