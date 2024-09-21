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Posted 21 сентября, 12:49

Published 21 сентября, 12:49

Modified 21 сентября, 12:51

Updated 21 сентября, 12:51

В Красноярском крае два ребенка погибли от отравления

В Красноярском крае два ребенка погибли от отравления

21 сентября 2024, 12:49
В Назаровском районе Красноярского края два ребенка погибли от отравления неизвестным веществом.

СК сообщает, что инцидент произошел в селе Красная Сопка. Родители растили четверых детей. Этим утром всех членов семьи начало тошнить и рвать. Около 11:00 родители вместе с детьми обратились в больницу, затем шестилетней девочке и 13-летнему мальчику стало хуже, и они скончались прямо в медучреждении.

Следователи уточняют, что накануне вся семья ела курицу и пельмени, приобретенные в местном продуктовом магазине.

Родители и двое детей все еще находятся в больнице в тяжелом состоянии. СК возбудил уголовное дело.

#Владислав Савончик
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