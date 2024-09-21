В Красноярском крае два ребенка погибли от отравления

Posted 21 сентября, 12:49
Published 21 сентября, 12:49
Modified 21 сентября, 12:51
Updated 21 сентября, 12:51
СК сообщает, что инцидент произошел в селе Красная Сопка. Родители растили четверых детей. Этим утром всех членов семьи начало тошнить и рвать. Около 11:00 родители вместе с детьми обратились в больницу, затем шестилетней девочке и 13-летнему мальчику стало хуже, и они скончались прямо в медучреждении.
Следователи уточняют, что накануне вся семья ела курицу и пельмени, приобретенные в местном продуктовом магазине.
Родители и двое детей все еще находятся в больнице в тяжелом состоянии. СК возбудил уголовное дело.