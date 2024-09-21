В Красноярском крае два ребенка погибли от отравления

СК сообщает, что инцидент произошел в селе Красная Сопка. Родители растили четверых детей. Этим утром всех членов семьи начало тошнить и рвать. Около 11:00 родители вместе с детьми обратились в больницу, затем шестилетней девочке и 13-летнему мальчику стало хуже, и они скончались прямо в медучреждении.