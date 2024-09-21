Замминистра здравоохранения Красноярского края покинул пост

Согласно распоряжению краевого правительства от 20 сентября, Александр Украицев освободили от должности замминистра «по собственному желанию». Он занимал этот пост с января 2021 года, а с февраля 2024-го по конец мая исполнял обязанности министра после отставки Бориса Немика. Затем и. о. стала Наталия Говорушкина.