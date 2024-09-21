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Posted 21 сентября, 04:45

Published 21 сентября, 04:45

Modified 21 сентября, 04:48

Updated 21 сентября, 04:48

Замминистра здравоохранения Красноярского края покинул пост

Замминистра здравоохранения Красноярского края покинул пост

21 сентября 2024, 04:45
Фото: Илья Зайцев
В министерстве здравоохранения Красноярского края происходят кадровые изменения. С должности уходит заместитель, который ранее исполнял обязанности главы министерства.

Согласно распоряжению краевого правительства от 20 сентября, Александр Украицев освободили от должности замминистра «по собственному желанию». Он занимал этот пост с января 2021 года, а с февраля 2024-го по конец мая исполнял обязанности министра после отставки Бориса Немика. Затем и. о. стала Наталия Говорушкина.

Согласно данным сайта ведомства, Украинцев курировал отдел управления материально-техническими ресурсами, отдел лицензирования и отдел ведомственного контроля, а также территориальный отдел минздрава в Норильске.

Фото: kraszdrav.ru

Еще одно место заместителя заняла главврач Сухобузимской районной больницы Юлия Белоусова. Ее назначили на эту должность на три года. В ее зону ответственности входят организация медпомощи взрослому населению и санаторно-курортного дела, организация лекарственного обеспечения, педиатрической и акушерско-гинекологической помощи.

Пока в крае не назначили непосредственно министра здравоохранения: Говорушкина управляет минздравом в статусе и. о.

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