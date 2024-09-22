58-летняя женщина «спасала» деньги и потеряла 9 млн. В банке её пытались остановить

Posted 22 сентября, 01:54
Published 22 сентября, 01:54
Modified 22 сентября, 02:33
Updated 22 сентября, 02:33
Как рассказали в прокуратуре, в начале сентября 2024 года жительнице Лесосибирска позвонил «исполнительный директор» компании, в которой она работает, и попросил ждать «важный звонок».
Через несколько минут с женщиной связался мошенник — он представился правоохранителем. Он рассказал, что сбережения женщины находится под угрозой и что для избежания «неприятностей» ей необходимо действовать согласно алгоритму, о котором ей сообщит сотрудник Росфинмониторинга.
Вскоре жительнице позвонил лже-сотрудник. Он сообщил, что женщине необходимо снять сбережения с банковских счетов, получить в банке кредиты и перевести все деньги на «безопасный» счет.
За неделю женщина взяла четыре кредита на сумму около 5 миллионов рублей. Сотрудники банка спрашивали у клиентки, на что пойдет такая сумма и не оказывается ли на неё давление «со стороны». Однако та отвечала, что деньги нужны для покупки авто.
Еще женщина продала уже имеющееся авто и заложила драгоценности в ломбард. В итоге всю сумму — 9,3 млн рублей — она перевела на счет мошенников.
С начала 2024 года жертвами мошенников стали 9 330 жителей Красноярского края. За последнюю неделю — 214 человек. Они отдали аферистам больше 2,44 миллиарда рублей: 77,4 миллиона рублей за последнюю неделю.