58-летняя женщина «спасала» деньги и потеряла 9 млн. В банке её пытались остановить

За неделю женщина взяла четыре кредита на сумму около 5 миллионов рублей. Сотрудники банка спрашивали у клиентки, на что пойдет такая сумма и не оказывается ли на неё давление «со стороны». Однако та отвечала, что деньги нужны для покупки авто.