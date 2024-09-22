Аналитики заявили, что квартира в Красноярске окупится почти за 15 лет сдачи в аренду

Posted 22 сентября, 04:48
Published 22 сентября, 04:48
Modified 22 сентября, 04:50
Updated 22 сентября, 04:50
В расчетах использовали среднюю цену квартиры на вторичном рынке и средние ставки аренды из данных портала. Предполагалось, что квартира сдается без простоев, а расходы на ремонт, коммуналку и налоги в расчете не учли.
По данным портала, средняя цена квартиры в Красноярске — 6,23 миллиона рублей, а средняя арендная ставка —35,1 тысяча рублей в месяц.
Средняя доходность квартир в Красноярске при таких данных составила 6,8%. Чтобы жилье окупилось, потребуется 14,8 лет, утверждают аналитики портала.
Самая высокая доходность квартир оказалась в Ижевске, где она составляет 8,7% — окупается жилье там за 11 с половиной лет. Наименьшую выгоду принесут квартиры в Белгороде и Москве: там у жилья 3,9% доходности, а окупаться оно будет 25,6 года.