Аналитики заявили, что квартира в Красноярске окупится почти за 15 лет сдачи в аренду

Самая высокая доходность квартир оказалась в Ижевске, где она составляет 8,7% — окупается жилье там за 11 с половиной лет. Наименьшую выгоду принесут квартиры в Белгороде и Москве: там у жилья 3,9% доходности, а окупаться оно будет 25,6 года.