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Posted 22 сентября, 04:48

Published 22 сентября, 04:48

Modified 22 сентября, 04:50

Updated 22 сентября, 04:50

Аналитики заявили, что квартира в Красноярске окупится почти за 15 лет сдачи в аренду

Аналитики заявили, что квартира в Красноярске окупится почти за 15 лет сдачи в аренду

22 сентября 2024, 04:48
Фото: prmira.ru
Чтобы купленная в Красноярске квартира окупилась, её нужно сдавать в аренду почти 15 лет. К таким выводам пришли аналитики портала «Мир Квартир».

В расчетах использовали среднюю цену квартиры на вторичном рынке и средние ставки аренды из данных портала. Предполагалось, что квартира сдается без простоев, а расходы на ремонт, коммуналку и налоги в расчете не учли.

По данным портала, средняя цена квартиры в Красноярске — 6,23 миллиона рублей, а средняя арендная ставка —35,1 тысяча рублей в месяц.

Средняя доходность квартир в Красноярске при таких данных составила 6,8%. Чтобы жилье окупилось, потребуется 14,8 лет, утверждают аналитики портала.

Самая высокая доходность квартир оказалась в Ижевске, где она составляет 8,7% — окупается жилье там за 11 с половиной лет. Наименьшую выгоду принесут квартиры в Белгороде и Москве: там у жилья 3,9% доходности, а окупаться оно будет 25,6 года.

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