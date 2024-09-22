Бабье лето — всё! На рабочей неделе в Красноярске похолодает и пойдут дожди

Posted 22 сентября, 03:16
Published 22 сентября, 03:16
Modified 22 сентября, 03:18
Updated 22 сентября, 03:18
По данным gismeteo, в понедельник, 23 сентября, будет еще тепло — днем обещают до +21. Но уже ночью похолодает до +8. Во вторник, 24 сентября, днем будет до +12, а ночью столбик термометра опустится до +7.
В среду, 25 сентября, прогнозируется около +9, ночью +5. В четверг, 26 сентября, столбик термометра днем покажет +7. Ночью будет +2.
Пятница, 27 сентября, станет самым холодным днем предстоящей рабочей недели. Прогнозируют до +6, а ночью температура опустится до 0 градусов.
С понедельника по пятницу в Красноярске ожидаются дожди — в день будет выпадать от 0,1 до 2,7 мм осадков.