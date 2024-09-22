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Posted 22 сентября, 03:16

Published 22 сентября, 03:16

Modified 22 сентября, 03:18

Updated 22 сентября, 03:18

На рабочей неделе в Красноярске похолодает до 0 и пойдут дожди

Бабье лето — всё! На рабочей неделе в Красноярске похолодает и пойдут дожди

22 сентября 2024, 03:16
Фото: 1MI

На рабочей неделе в Красноярске похолодает до 0 и пойдут дожди

Публикуем прогноз погоды с 23 по 27 сентября. Синоптики обещают, что на рабочей неделе придет похолодание.

По данным gismeteo, в понедельник, 23 сентября, будет еще тепло — днем обещают до +21. Но уже ночью похолодает до +8. Во вторник, 24 сентября, днем будет до +12, а ночью столбик термометра опустится до +7.

В среду, 25 сентября, прогнозируется около +9, ночью +5. В четверг, 26 сентября, столбик термометра днем покажет +7. Ночью будет +2.

Пятница, 27 сентября, станет самым холодным днем предстоящей рабочей недели. Прогнозируют до +6, а ночью температура опустится до 0 градусов.

Фото: gismeteo.ru

С понедельника по пятницу в Красноярске ожидаются дожди — в день будет выпадать от 0,1 до 2,7 мм осадков.

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