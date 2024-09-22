Чем могли отравиться погибшие дети в Красноярском крае? Версии от прокуратуры

Posted 22 сентября, 12:41
Published 22 сентября, 12:41
Modified 22 сентября, 12:43
Updated 22 сентября, 12:43
Инцидент произошел в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября родители и четверо детей почувствовали себя плохо и обратились в больницу. Вечером 6-летняя девочка и 13-летний мальчик скончались в медучреждении. Утром 22 сентября скончался еще один ребенок — 11-летняя девочка.
СК возбудил уголовное дело. В тяжелом состоянии в больнице остаются 34-летний отец, 32-летняя мать и 12-летний ребенок.
По заявлению прокуратуры, сейчас рассматриваются несколько версий произошедшего. Первая связана с тем, что семья отравилась пельменями и курицей, которые они купили в сельском магазине и съели накануне. Следователи уже допросили предпринимателя — владельца магазина «Олимп» в селе — и изъяли оттуда продукты для экспертизы.
Вторая версия — в еду во время готовки попали «опасные для жизни вещества». Как уточнили в СК, из дома семьи изъяли «всё подозрительное»: средства от насекомых, бытовую химию, пестициды для удобрений и антибиотики для скота.
Что именно привело к отравлению и к смерти детей покажет экспертиза.