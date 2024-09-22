Чем могли отравиться погибшие дети в Красноярском крае? Версии от прокуратуры

По заявлению прокуратуры, сейчас рассматриваются несколько версий произошедшего. Первая связана с тем, что семья отравилась пельменями и курицей, которые они купили в сельском магазине и съели накануне. Следователи уже допросили предпринимателя — владельца магазина «Олимп» в селе — и изъяли оттуда продукты для экспертизы.