Красноярка слетала в Турцию осенью. Сколько это стоит, какие есть плюсы и минусы?

Posted 22 сентября, 07:36
Published 22 сентября, 07:36
Modified 1 октября, 00:58
Updated 1 октября, 00:58
Елена летала в Турцию не в первый раз — последнее путешествие до этого было семь лет назад. Тогда она отдыхала в мае в равнинном Сиде, но в этот раз решила провести отпуск в новом для нее городе, но все в той же Турции «с качественным отдыхом». Для отдыха она выбрала Кемер, потому что там, по ее наблюдению, красивый ландшафт, горы и теплое море.
«В Турции я была и знаю, что это очень хороший и качественный отдых. Не нужно думать, что купить, приготовить, поесть. Здесь за тебя все придумали и приготовили. Еще мне хотелось плавать в море и смотреть на горы, поэтому выбрала Кемер — это очень живописное место».
Елена решила поехать Турцию именно в сентябре, чтобы продлить себе лето. К тому же сентябрь и октябрь считаются бархатным сезоном. В первые два месяца осени в Кемере температура воздуха составляет +30… +35 градусов.
Елена и две ее дочери летали отдыхать в Турцию на 12 дней по путевкам, которые купили еще в апреле за 408 тысяч рублей — в эту стоимость вошли перелеты, трансферы от аэропорта до гостиницы и обратно, проживание в пятизвёздочном отеле и страховка.
Без турагентства ехать в Турцию, по мнению Елены, дорого, так как из Красноярска нет прямых рейсов, к тому же могут возникнуть сложности в поисках и оформлении жилья. Туроператоры в некоторой степени облегчают жизнь и даже позволяют сэкономить.
Отдых был рассчитан на 12 суток, но два дня ушли на дорогу. Добирались в Турцию чартерным рейсом до Антальи, в аэропорту семью посадили в автобус, который развозил все туристов Кемера по разным отелям. Их отель был последним, поэтому они ехали два часа.
Елена подбирала отель в Кемере щепетильно: 5 звезд, пляж рядом с отелем, хорошая репутация, бесплатный вай-фай (в некоторых отелях идет за оплату) и так далее. Во сколько обошелся именно отель в Турции, непонятно, потому что турагентство считает итоговую стоимость с перелетами и всем остальным.
«Когда ты едешь в Турцию, ты сам выбираешь отель — мониторишь, читаешь отзывы, спрашиваешь у знакомых. Выбираешь любой отель и соответственно отдаешь заявку турагентству, которое отправляет запрос. Если там все подтверждается, тебе формируется путевка. Конечно, ты можешь сам прийти в турфирму и сказать свои предпочтения — они тебе подберут».
В отеле было «все включено» — туристам доступно круглосуточное питание: днем более разнообразная еда в ресторане, а ночью — нарезки в лобби. Все напитки бесплатные, еще каждый день в номере заполняется мини-бар.
«За все это время чувство голода я испытывала только немножечко перед завтраком, потому что вставала рано и ходила на море встречать рассветы».
Елена говорит, что даже в сентябре в Турции было жарко — под 40 градусов. Идти и ехать никуда не хотелось, но и цель была «накупаться и позагорать». К тому же на территории отеля достаточно развлечений, поэтому они практически оттуда не выходили.
Туристы могли позаниматься фитнесом в бассейне или йогой на пляже бесплатно. В отеле есть спа, однако стоит это дорого. Но можно бесплатно сходить в хамам и аквацентр.
Развлечения есть и на пляже, где можно взять напрокат гидроцикл, покататься на банане, полетать на парашюте, прицепившись к катеру, утроить прогулку на яхте и тому подобное. Однако цены на такой отдых высокие.
«Дочь захотела покататься на водном банане. Их увезли на залив, там они покупались, это вышло 20$ за полчаса. На день рождения дочка захотела покататься на гидроцикле — 10 минут стоили 70$. Также она захотела, чтобы ее сняли на видео — это еще 50$. Так и получили 120$ — больше 11 тысяч рублей.
В самом отеле каждый вечер проходили концерты — в 21:30 начинались разные развлекательные программы — шоу, дискотеки, концерты. Раз в неделю была турецкая ночь, где выступал местный ансамбль.
Туристы, которые не хотели сидеть в отеле, могли отправиться на экскурсию за дополнительную плату или поехать на автобусе за 1$ в Кемер, чтобы погулять, походить по магазинам и так далее.
Елена с дочерьми выезжали в город несколько раз и ходили там по магазинам. Цены там сравнимы с красноярскими — футболки за тысячу рублей и джинсы — за 3 тысячи. Но ценников обычно на вещах нет.
«Ценников у них нет в магазинчиках, они говорят стоимость, когда ты спрашиваешь. Видимо, сами определяют, сколько назвать. Торговаться — это у них ритуал»
На улицах много фотографов предлагают услуги. Еще много туристических ларечков с «приставучими» продавцами, но Елена говорит, что это не минус, а «специфика страны».
В целом Елене понравился отдых в Кемере, поэтому она собирается отправиться туда снова, в следующем году и в октябре, когда будет не так жарко.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / 8 (985) 271-65-54
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Размещение рекламы: +7 391 988-94-93