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Posted 22 сентября, 07:36

Published 22 сентября, 07:36

Modified 1 октября, 00:58

Updated 1 октября, 00:58

Красноярка слетала в Турцию осенью и рассказала о ценах, плюсах и минусах

Красноярка слетала в Турцию осенью. Сколько это стоит, какие есть плюсы и минусы?

22 сентября 2024, 07:36
Фото: prmira.ru

Красноярка слетала в Турцию осенью и рассказала о ценах, плюсах и минусах

Красноярка слетала в сентябре в отпуск в Турцию. Она поделилась с «Проспектом Мира» впечатлениями об отдыхе у моря осенью и рассказала о погоде, ценах и отеле 5 звезд, где «все включено».

Продолжение жаркого лета осенью: зачем лететь в Турцию в сентябре и октябре

Елена летала в Турцию не в первый раз — последнее путешествие до этого было семь лет назад. Тогда она отдыхала в мае в равнинном Сиде, но в этот раз решила провести отпуск в новом для нее городе, но все в той же Турции «с качественным отдыхом». Для отдыха она выбрала Кемер, потому что там, по ее наблюдению, красивый ландшафт, горы и теплое море.

«В Турции я была и знаю, что это очень хороший и качественный отдых. Не нужно думать, что купить, приготовить, поесть. Здесь за тебя все придумали и приготовили. Еще мне хотелось плавать в море и смотреть на горы, поэтому выбрала Кемер — это очень живописное место».

Елена решила поехать Турцию именно в сентябре, чтобы продлить себе лето. К тому же сентябрь и октябрь считаются бархатным сезоном. В первые два месяца осени в Кемере температура воздуха составляет +30… +35 градусов.

В октябре в Кемере будет от 21 до 31 градусов днемВ октябре в Кемере будет от 21 до 31 градусов днем
Такая погода была в Кемере в начале сентябряТакая погода была в Кемере в начале сентября
В октябре в Кемере будет от 21 до 31 градусов днем. Фото: prmira.ru

Как добраться до Турции из Красноярска и сколько это стоит

Елена и две ее дочери летали отдыхать в Турцию на 12 дней по путевкам, которые купили еще в апреле за 408 тысяч рублей — в эту стоимость вошли перелеты, трансферы от аэропорта до гостиницы и обратно, проживание в пятизвёздочном отеле и страховка.

Без турагентства ехать в Турцию, по мнению Елены, дорого, так как из Красноярска нет прямых рейсов, к тому же могут возникнуть сложности в поисках и оформлении жилья. Туроператоры в некоторой степени облегчают жизнь и даже позволяют сэкономить.

Море около Кемера прогревается выше 30 градусовМоре около Кемера прогревается выше 30 градусов
Море около Кемера прогревается выше 30 градусов. Фото: prmira.ru

Отдых был рассчитан на 12 суток, но два дня ушли на дорогу. Добирались в Турцию чартерным рейсом до Антальи, в аэропорту семью посадили в автобус, который развозил все туристов Кемера по разным отелям. Их отель был последним, поэтому они ехали два часа.

Отель 5 звезд «все включено» в Турции: питание, отзывы и другие тонкости

Елена подбирала отель в Кемере щепетильно: 5 звезд, пляж рядом с отелем, хорошая репутация, бесплатный вай-фай (в некоторых отелях идет за оплату) и так далее. Во сколько обошелся именно отель в Турции, непонятно, потому что турагентство считает итоговую стоимость с перелетами и всем остальным.

«Когда ты едешь в Турцию, ты сам выбираешь отель — мониторишь, читаешь отзывы, спрашиваешь у знакомых. Выбираешь любой отель и соответственно отдаешь заявку турагентству, которое отправляет запрос. Если там все подтверждается, тебе формируется путевка. Конечно, ты можешь сам прийти в турфирму и сказать свои предпочтения — они тебе подберут».

В отеле было «все включено» — туристам доступно круглосуточное питание: днем более разнообразная еда в ресторане, а ночью — нарезки в лобби. Все напитки бесплатные, еще каждый день в номере заполняется мини-бар.

«За все это время чувство голода я испытывала только немножечко перед завтраком, потому что вставала рано и ходила на море встречать рассветы».
Дважды в отеле Кемера туристов угощали ракамиДважды в отеле Кемера туристов угощали раками
На берегу моря есть барНа берегу моря есть бар
На завтрак краснояркам наливали шампанскоеНа завтрак краснояркам наливали шампанское
На обед подают разную едуНа обед подают разную еду
Дважды в отеле Кемера туристов угощали раками. Фото: prmira.ru

Досуг и развлечения в Турции: концерты, пляж и море

Елена говорит, что даже в сентябре в Турции было жарко — под 40 градусов. Идти и ехать никуда не хотелось, но и цель была «накупаться и позагорать». К тому же на территории отеля достаточно развлечений, поэтому они практически оттуда не выходили.

Туристы могли позаниматься фитнесом в бассейне или йогой на пляже бесплатно. В отеле есть спа, однако стоит это дорого. Но можно бесплатно сходить в хамам и аквацентр.

Отель в Кемере находится на первой береговой линииОтель в Кемере находится на первой береговой линии
Туристы купались на море и в бассейне Туристы купались на море и в бассейне
В отеле Кемера есть и аквапаркВ отеле Кемера есть и аквапарк
Проводить время в бассейне можно до вечераПроводить время в бассейне можно до вечера
Отель в Кемере находится на первой береговой линии. Фото: prmira.ru

Развлечения есть и на пляже, где можно взять напрокат гидроцикл, покататься на банане, полетать на парашюте, прицепившись к катеру, утроить прогулку на яхте и тому подобное. Однако цены на такой отдых высокие.

«Дочь захотела покататься на водном банане. Их увезли на залив, там они покупались, это вышло 20$ за полчаса. На день рождения дочка захотела покататься на гидроцикле — 10 минут стоили 70$. Также она захотела, чтобы ее сняли на видео — это еще 50$. Так и получили 120$ — больше 11 тысяч рублей.
Видео: prmira.ru. Водные развлечения в Кемере

В самом отеле каждый вечер проходили концерты — в 21:30 начинались разные развлекательные программы — шоу, дискотеки, концерты. Раз в неделю была турецкая ночь, где выступал местный ансамбль.

Видео: prmira.ru. Турецкая ночь в отеле Кемера

Туристы, которые не хотели сидеть в отеле, могли отправиться на экскурсию за дополнительную плату или поехать на автобусе за 1$ в Кемер, чтобы погулять, походить по магазинам и так далее.

Отдых в Турции за пределами отеля: торговцы, цены и минусы.

Елена с дочерьми выезжали в город несколько раз и ходили там по магазинам. Цены там сравнимы с красноярскими — футболки за тысячу рублей и джинсы — за 3 тысячи. Но ценников обычно на вещах нет.

«Ценников у них нет в магазинчиках, они говорят стоимость, когда ты спрашиваешь. Видимо, сами определяют, сколько назвать. Торговаться — это у них ритуал»

На улицах много фотографов предлагают услуги. Еще много туристических ларечков с «приставучими» продавцами, но Елена говорит, что это не минус, а «специфика страны».

В целом Елене понравился отдых в Кемере, поэтому она собирается отправиться туда снова, в следующем году и в октябре, когда будет не так жарко.

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