Красноярка слетала в Турцию осенью. Сколько это стоит, какие есть плюсы и минусы?

Елена летала в Турцию не в первый раз — последнее путешествие до этого было семь лет назад. Тогда она отдыхала в мае в равнинном Сиде, но в этот раз решила провести отпуск в новом для нее городе, но все в той же Турции «с качественным отдыхом». Для отдыха она выбрала Кемер, потому что там, по ее наблюдению, красивый ландшафт, горы и теплое море.