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Posted 22 сентября, 13:20

Published 22 сентября, 13:20

Modified 22 сентября, 14:28

Updated 22 сентября, 14:28

Красноярку нашли мертвой в своей квартире после прорыва трубы с горячей водой

Красноярку нашли мертвой в своей квартире после прорыва трубы с горячей водой

22 сентября 2024, 13:20
Фото: «Красноярск-Пожарный»
В Красноярске в квартире нашли мертвую женщину — хозяйку жилья. До этого там прорвало трубу с горячей водой.

Все произошло в доме на Вильского, 26, пишет близкий к МЧС телеграм-канал «Красноярск-Пожарный». Сообщается, что пожарные получили сигнал о задымлении в подъезде.

Когда специалисты приехали на вызов, пожара они не обнаружили. Жильцы могли перепутать дым и пар: в одной из квартир прорвало трубу горячего водоснабжения.

Хозяйку этой квартиры нашли мертвой — причина смерти пока неизвестна. На месте работают правоохранительные органы.

Обновлено: в МВД сообщили, что, предварительно, смерть женщины в квартире на Вильского не носит криминального характера.

Скончавшейся было 73 года. Экстренные службы вызвали соседи снизу после того, как на них с верхнего этажа начала литься вода.

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