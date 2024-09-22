Красноярку нашли мертвой в своей квартире после прорыва трубы с горячей водой

Posted 22 сентября, 13:20
Published 22 сентября, 13:20
Modified 22 сентября, 14:28
Updated 22 сентября, 14:28
Все произошло в доме на Вильского, 26, пишет близкий к МЧС телеграм-канал «Красноярск-Пожарный». Сообщается, что пожарные получили сигнал о задымлении в подъезде.
Когда специалисты приехали на вызов, пожара они не обнаружили. Жильцы могли перепутать дым и пар: в одной из квартир прорвало трубу горячего водоснабжения.
Хозяйку этой квартиры нашли мертвой — причина смерти пока неизвестна. На месте работают правоохранительные органы.
Обновлено: в МВД сообщили, что, предварительно, смерть женщины в квартире на Вильского не носит криминального характера.
Скончавшейся было 73 года. Экстренные службы вызвали соседи снизу после того, как на них с верхнего этажа начала литься вода.