Красноярцам нужно быть в аэропорту за 5 часов до рейса в Москву на двухэтажном Boeing

Posted 22 сентября, 02:55
Published 22 сентября, 02:55
Modified 22 сентября, 03:00
Updated 22 сентября, 03:00
Двухэтажный Boeing 747-400 прилетел в Красноярск 22 сентября в 09:35. Его встретили водной аркой.
Вылет в Москву 22 сентября запланирован на 11:10 по местному времени.
В соцсетях аэропорта Красноярск попросили пассажиров, вылетающих в Москву на Boeing 747-400, приезжать заранее — регистрация на рейс будет открыта за 5 часов до вылета.
«Пассажиров без багажа просим регистрироваться онлайн и сразу следовать на предполётный досмотр», — написали в аэропорту.
В авиакомпании «Россия» рассказывали, что двухэтажный самолет решили вернуть из-за повышенного спроса на перелеты между российской столицей и Красноярском.
Boeing 747-400 рассчитан на 525 пассажиров: 510 мест эконом-класса и 12 бизнес-класса.
Тут мы писали о том, что «Аэрофлот» запустил в продажу билеты на осенние и зимние рейсы из Красноярска в Китай. Компания будет напрямую летать в Пекин, Харбин и Санью.
Ранее мы рассказывали, что с ноября этого года из Красноярска на Шри-Ланку запустят чартерные рейсы. Полетная программа продлится с 13 ноября по 12 мая 2025 года.