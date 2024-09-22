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Posted 22 сентября, 02:55

Published 22 сентября, 02:55

Modified 22 сентября, 03:00

Updated 22 сентября, 03:00

Красноярцам нужно быть в аэропорту за 5 часов до рейса в Москву на двухэтажном Boeing

Красноярцам нужно быть в аэропорту за 5 часов до рейса в Москву на двухэтажном Boeing

22 сентября 2024, 02:55
Фото: Леся Калинина, t.me/kja_inform
Красноярцев, которые полетят в Москву на двухэтажном Boeing, просят приехать в аэропорт сильно заранее. Полеты состоятся 22, 29 и 30 сентября.

Двухэтажный Boeing 747-400 прилетел в Красноярск 22 сентября в 09:35. Его встретили водной аркой.

Видео: t.me/kja_inform.

Вылет в Москву 22 сентября запланирован на 11:10 по местному времени.

Фото: kja.aero

В соцсетях аэропорта Красноярск попросили пассажиров, вылетающих в Москву на Boeing 747-400, приезжать заранее — регистрация на рейс будет открыта за 5 часов до вылета.

«Пассажиров без багажа просим регистрироваться онлайн и сразу следовать на предполётный досмотр», — написали в аэропорту.

В авиакомпании «Россия» рассказывали, что двухэтажный самолет решили вернуть из-за повышенного спроса на перелеты между российской столицей и Красноярском.

Boeing 747-400 рассчитан на 525 пассажиров: 510 мест эконом-класса и 12 бизнес-класса.

  • Тут мы писали о том, что «Аэрофлот» запустил в продажу билеты на осенние и зимние рейсы из Красноярска в Китай. Компания будет напрямую летать в Пекин, Харбин и Санью.

  • Ранее мы рассказывали, что с ноября этого года из Красноярска на Шри-Ланку запустят чартерные рейсы. Полетная программа продлится с 13 ноября по 12 мая 2025 года.

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