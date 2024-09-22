Красноярцы второй день стоят в километровом заторе на выезде из города

Posted 22 сентября, 07:46
Published 22 сентября, 07:46
Modified 22 сентября, 07:49
Updated 22 сентября, 07:49
Пробка растянулась от Николаевского моста до Роевого ручья. Её длина — примерно пять километров. По данным карт 2gis.ru, затор можно проехать примерно за 15 минут.
В пробке красноярцы спрашивают друг друга, кто куда едет, и ругаются.
В некоторых частях города еще есть небольшие заторы: на проспекте Свободный, улицах Караульной, Семафорной и Брянской.
Отметим, эти выходные в Красноярске — последние теплые дни в этом году. С началом рабочей недели в город придет похолодание: подробный прогноз погоды на предстоящую рабочую неделю смотрите тут.
В субботу днем на выездах из Красноярска также образовались километровые пробки.