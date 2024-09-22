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Posted 22 сентября, 07:46

Published 22 сентября, 07:46

Modified 22 сентября, 07:49

Updated 22 сентября, 07:49

Красноярцы второй день стоят в километровом заторе на выезде из города

Красноярцы второй день стоят в километровом заторе на выезде из города

22 сентября 2024, 07:46
Фото: 24oko.ru
На выезде из Красноярска в воскресенье днем образовались пятикилометровая пробка.

Пробка растянулась от Николаевского моста до Роевого ручья. Её длина — примерно пять километров. По данным карт 2gis.ru, затор можно проехать примерно за 15 минут.

В пробке красноярцы спрашивают друг друга, кто куда едет, и ругаются.

Фото: 2gis.ru

В некоторых частях города еще есть небольшие заторы: на проспекте Свободный, улицах Караульной, Семафорной и Брянской.

Отметим, эти выходные в Красноярске — последние теплые дни в этом году. С началом рабочей недели в город придет похолодание: подробный прогноз погоды на предстоящую рабочую неделю смотрите тут.

В субботу днем на выездах из Красноярска также образовались километровые пробки.

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