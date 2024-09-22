Мать троих погибших от отравления детей сейчас беременна. Она в тяжелом состоянии

Posted 22 сентября, 09:20
Published 22 сентября, 09:20
Modified 22 сентября, 13:29
Updated 22 сентября, 13:29
Инцидент произошел в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября родители и четверо детей почувствовали себя плохо и обратились в больницу. Вечером 6-летняя девочка и 13-летний мальчик скончались в медучреждении. Утром 22 сентября скончался еще один ребенок — 11-летняя девочка.
СК возбудил уголовное дело. Сообщалось, что накануне вся семья ела курицу и пельмени, приобретенные в местном продуктовом магазине.
Как сообщили СК «Проспекту Мира», 32-летняя женщина сейчас находится на девятом месяце беременности. Она, её 34-летний супруг и 12-летний ребенок остаются в тяжелом состоянии в больнице.
Следователи уже допросили предпринимателя — владельца магазина «Олимп» в селе. По его словам, полуфабрикаты он получает от трёх поставщиков: из Назарова, Красноярска и из Хакасии.
Магазин и дом семьи осмотрели и изъяли продукты питания и «иные вещества». Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти детей.
По заявлению прокуратуры, сейчас рассматриваются несколько версий произошедшего, включая отравление продуктами из магазина или попадание в еду «опасного для жизни вещества».