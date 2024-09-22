Мать троих погибших от отравления детей сейчас беременна. Она в тяжелом состоянии

Инцидент произошел в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября родители и четверо детей почувствовали себя плохо и обратились в больницу. Вечером 6-летняя девочка и 13-летний мальчик скончались в медучреждении. Утром 22 сентября скончался еще один ребенок — 11-летняя девочка.