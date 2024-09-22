prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 сентября, 09:20

Published 22 сентября, 09:20

Modified 22 сентября, 13:29

Updated 22 сентября, 13:29

Мать троих погибших от отравления детей сейчас беременна. Она в тяжелом состоянии

Мать троих погибших от отравления детей сейчас беременна. Она в тяжелом состоянии

22 сентября 2024, 09:20
Фото: СК Красноярского края
Мать троих погибших от отравления детей из Назаровского района сейчас беременна.

Инцидент произошел в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября родители и четверо детей почувствовали себя плохо и обратились в больницу. Вечером 6-летняя девочка и 13-летний мальчик скончались в медучреждении. Утром 22 сентября скончался еще один ребенок — 11-летняя девочка.

СК возбудил уголовное дело. Сообщалось, что накануне вся семья ела курицу и пельмени, приобретенные в местном продуктовом магазине.

Как сообщили СК «Проспекту Мира», 32-летняя женщина сейчас находится на девятом месяце беременности. Она, её 34-летний супруг и 12-летний ребенок остаются в тяжелом состоянии в больнице.

Следователи уже допросили предпринимателя — владельца магазина «Олимп» в селе. По его словам, полуфабрикаты он получает от трёх поставщиков: из Назарова, Красноярска и из Хакасии.

Видео: СК Красноярского края.

Магазин и дом семьи осмотрели и изъяли продукты питания и «иные вещества». Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти детей.

По заявлению прокуратуры, сейчас рассматриваются несколько версий произошедшего, включая отравление продуктами из магазина или попадание в еду «опасного для жизни вещества».

Читайте также:
В Красноярске на 3 месяца закрыли арену, где дети-хоккеисты отравились газомКрасноярская пенсионерка могла погибнуть из-за врачебной ошибки. Хирург все отрицаетСкорую обвинили в отказе ехать к мальчику с разрывом органов — позже его ввели в кому
#София Штейнберг#Видео#Город#Люди#Общество#Красноярск#Здоровье#Дети#Больница#СК#Отравление#Назаровский район#Уголовное дело#Беременность#Родители
Подпишитесь
Популярное