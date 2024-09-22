«Мусорная столица?»: красноярцы выбирают самый грязный район города

Posted 22 сентября, 03:58
Published 22 сентября, 03:58
Modified 22 сентября, 18:26
Updated 22 сентября, 18:26
В телеграм-канале «А2 pro_Город» выложили пост на эту тему с заголовком: «Красноярск — мусорная столица Сибири?». Там написали, что в любом районе города можно наткнуться на мусорную площадку, где стоят «переполненные контейнеры, привлекающие бродячих животных и насекомых».
«Ветер разносит вокруг легкий мусор и запахи. Нередко это приводит к нарушению правил санитарной и пожарной безопасности, ввиду горючести мусора».
К посту прикрепили фотографии таких мусорок в каждом районе Красноярска.
Потом в канале появился опрос, в котором жителей спросили о «самом мусорном» районе города. Пока в нем проголосовали 94 человека. Лидирует в опросе Ленинский район — за него голос отдали 30%. Потом идут Кировский — 15%, Октябрьский и Свердловский районы — по 13%.
За Железнодорожный район проголосовали 12%, за Советский — 10%, за Центральный — 7%.