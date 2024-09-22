«Мусорная столица?»: красноярцы выбирают самый грязный район города

Потом в канале появился опрос, в котором жителей спросили о «самом мусорном» районе города. Пока в нем проголосовали 94 человека. Лидирует в опросе Ленинский район — за него голос отдали 30%. Потом идут Кировский — 15%, Октябрьский и Свердловский районы — по 13%.