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Posted 22 сентября, 03:58

Published 22 сентября, 03:58

Modified 22 сентября, 18:26

Updated 22 сентября, 18:26

«Мусорная столица?»: красноярцы выбирают самый грязный район города

«Мусорная столица?»: красноярцы выбирают самый грязный район города

22 сентября 2024, 03:58
Фото: prmira.ru
Архитекторы из проектной мастерской «А2» решили изучить проблему мусора в Красноярске. Для начала они решили узнать, какой район жители считают «самым мусорным».

В телеграм-канале «А2 pro_Город» выложили пост на эту тему с заголовком: «Красноярск — мусорная столица Сибири?». Там написали, что в любом районе города можно наткнуться на мусорную площадку, где стоят «переполненные контейнеры, привлекающие бродячих животных и насекомых».

«Ветер разносит вокруг легкий мусор и запахи. Нередко это приводит к нарушению правил санитарной и пожарной безопасности, ввиду горючести мусора».

К посту прикрепили фотографии таких мусорок в каждом районе Красноярска.

Фото: «А2 pro_Город»

Потом в канале появился опрос, в котором жителей спросили о «самом мусорном» районе города. Пока в нем проголосовали 94 человека. Лидирует в опросе Ленинский район — за него голос отдали 30%. Потом идут Кировский — 15%, Октябрьский и Свердловский районы — по 13%.

За Железнодорожный район проголосовали 12%, за Советский — 10%, за Центральный — 7%.

  • Весной «ПМ» сделал мусорный фоторепортаж. Корреспонденты прошлись по разным местам городы и в каждом улицы оказались завалены окурками, бутылками и другим мусором.
  • В июне в крае ввели режим повышенной готовности из-за угрозы мусорного коллапса. Постановление вышло 11 июня на сайте правительства. Согласно тексту документа, из-за переполненных мусорных полигонов в крае может вырасти количество стихийных свалок.
  • Тут мы показывали репортажи красноярки о жуткой мусорке во дворе. Она снимала всё лето, как растут горы мусора.
  • В июле красноярцы жаловались на крыс и переполненные мусорки в центре города. До этого красноярец показал стаю крыс, которая захватила в Красноярске мусорную площадку на улице Норильской.
А какой район вы считаете самым мусорным в Красноярске?
Проголосовало: 48 чел.
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