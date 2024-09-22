У сталинки возле краевой администрации объявили угрозу ЧС — может отвалиться лепнина

Posted 22 сентября, 05:53
Published 22 сентября, 05:53
Modified 22 сентября, 11:01
Updated 22 сентября, 11:01
Такое постановление появилось на сайте мэрии города. Из него следует, что ЧС может вызвать «аварийное состояние элементов конструкции фасада жилого дома».
Управляющую компанию «Перспектива» обязали огородить опасные участки и провести аварийно-восстановительные работы. Ремонт должны выполнять лицензированные специалисты, так как дом относится к объектам культурного наследия.
Если УК не выполнит эти требования, то ремонтом будет заниматься департамент горхозяйства мэрии.