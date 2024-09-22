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Posted 22 сентября, 05:53

Published 22 сентября, 05:53

Modified 22 сентября, 11:01

Updated 22 сентября, 11:01

У сталинки возле краевой администрации объявили угрозу ЧС — может отвалиться лепнина

У сталинки возле краевой администрации объявили угрозу ЧС — может отвалиться лепнина

22 сентября 2024, 05:53
Фото: 2gis.ru
В Красноярске ввели режим угрозы возникновения чрезвычайной ситуации для дома на Ленина, 127 — здание построили в 1955 году.

Такое постановление появилось на сайте мэрии города. Из него следует, что ЧС может вызвать «аварийное состояние элементов конструкции фасада жилого дома».

Фото: yandex.com/maps

Управляющую компанию «Перспектива» обязали огородить опасные участки и провести аварийно-восстановительные работы. Ремонт должны выполнять лицензированные специалисты, так как дом относится к объектам культурного наследия.

Если УК не выполнит эти требования, то ремонтом будет заниматься департамент горхозяйства мэрии.

  • Ранее СК возбудил уголовное дело из-за домов, состояние которых представляет угрозу жителям Красноярска. «Проспект Мира» делал фоторепортаж об этих «домах-убийцах».
  • 15 июля 2024 года на Горького, 10 кусок балкона упал на голову 77-летней женщины. Пенсионерке пришлось удалить разрушенные части костей после вдавленного перелома черепа.
  • После этого происшествия коммунальщики стали уничтожать лепнину и барельефы в центре города.
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