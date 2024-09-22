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Posted 22 сентября, 13:10

Published 22 сентября, 13:10

Modified 22 сентября, 13:12

Updated 22 сентября, 13:12

В Красноярске пропала кошка Ириска из цветочного магазина в центре

«Уже обошли все дворы»: в Красноярске пропала кошка Ириска из цветочного магазина

22 сентября 2024, 13:10
Фото: «Бал дебютанток»

В Красноярске пропала кошка Ириска из цветочного магазина в центре

Кошка Ириска из цветочного магазина в центре Красноярска пропала 19 сентября.

О пропаже пишут в телеграм-канале «Бал дебютанток». Ириска жила в цветочном магазине на Мира, 104. Кошку приютили в магазине, чтобы она ловила мышей. Как пишет канал, за время её проживания она стала «знаменитой», и теперь её «знают во всех местных магазинчиках».

Обычно кошка гуляла вокруг магазина и возвращалась. Однако 19 сентября она ушла, но так и не вернулась.

«Хозяйки из Оранжереи уже обошли все дворы в округе, но пока не нашли», — пишут в канале.
Фото: @ellenafedoseeva, t.me

В комментариях жители предположили, что кошку мог кто-то забрать к себе.
У кошки есть несколько особых примет: розовый бант на шее, сломанный короткий хвост, «белый носочек» на передней лапе. Напишите сюда, если вы вдруг видели Ириску.

  • В мае 2024 года в Овсянке пропал библиотечный кот Борис. Работники музея предполагали, что его тоже мог кто-либо забрать.
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