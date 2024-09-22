«Уже обошли все дворы»: в Красноярске пропала кошка Ириска из цветочного магазина

Posted 22 сентября, 13:10
Published 22 сентября, 13:10
Modified 22 сентября, 13:12
Updated 22 сентября, 13:12
О пропаже пишут в телеграм-канале «Бал дебютанток». Ириска жила в цветочном магазине на Мира, 104. Кошку приютили в магазине, чтобы она ловила мышей. Как пишет канал, за время её проживания она стала «знаменитой», и теперь её «знают во всех местных магазинчиках».
Обычно кошка гуляла вокруг магазина и возвращалась. Однако 19 сентября она ушла, но так и не вернулась.
«Хозяйки из Оранжереи уже обошли все дворы в округе, но пока не нашли», — пишут в канале.
В комментариях жители предположили, что кошку мог кто-то забрать к себе.
У кошки есть несколько особых примет: розовый бант на шее, сломанный короткий хвост, «белый носочек» на передней лапе. Напишите сюда, если вы вдруг видели Ириску.