«Уже обошли все дворы»: в Красноярске пропала кошка Ириска из цветочного магазина

О пропаже пишут в телеграм-канале «Бал дебютанток». Ириска жила в цветочном магазине на Мира, 104. Кошку приютили в магазине, чтобы она ловила мышей. Как пишет канал, за время её проживания она стала «знаменитой», и теперь её «знают во всех местных магазинчиках».