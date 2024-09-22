В крае еще один ребенок скончался от отравления. Вчера погибли его брат и сестра

Posted 22 сентября, 06:06
Published 22 сентября, 06:06
Modified 22 сентября, 07:22
Updated 22 сентября, 07:22
Инцидент произошел в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября родители и четверо детей почувствовали себя плохо и обратились в больницу. Вечером 6-летняя девочка и 13-летний мальчик скончались в медучреждении.
СК возбудил уголовное дело.
Родители и двое детей находились в больнице в тяжелом состоянии. Поздним вечером 21 сентября их санавиацией доставили в Красноярск.
Как сообщает СК, утром 22 сентября скончался еще один ребенок из этой семьи. Его возраст уточняется.
Обновлено: в больнице от отравления скончалась 11-летняя девочка, сообщает СК. В тяжелом состоянии в больнице остаются 34-летний отец, 32-летняя мать и 12-летний ребенок.
Ранее следователи уточняли, что накануне вся семья ела курицу и пельмени, приобретенные в местном продуктовом магазине. Полуфабрикаты и курицу изъяли из сельского магазина. Ожидается допрос директора торговой точки.
Пока неизвестно связаны ли продукты и отравление.