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Posted 23 сентября, 06:39

Published 23 сентября, 06:39

Modified 23 сентября, 06:41

Updated 23 сентября, 06:41

В городах Красноярского края продолжается нашествие божьих коровок

Божьи коровки продолжают атаковать города Красноярского края. Когда это закончится?

23 сентября 2024, 06:39
Фото: prmira.ru / vk.com/nattaliyak

В городах Красноярского края продолжается нашествие божьих коровок

В Красноярском крае продолжается нашествие божьих коровок. Рассказываем, когда их должно стать меньше.

В Красноярске и других городах края с потеплением в конце прошлой рабочей недели заметили нашествие божьих коровок. Эти жуки облепляют здания, окна и залетают в квартиры.

За выходные божьих коровок меньше не стало. Такими фото 23 сентября с «Проспектом Мира» поделились жители дома на Седова.

Фото: prmira.ru

Божьи коровки облепили вход в подъезд — пол, стены и дверь.

Видео: prmira.ru.

Кроме того, видео и фото с нашествием этих насекомых красноярцы продолжают выкладывать в соцсети. Они пишут, что божьи коровки облепили «все фасады и окна».

Фото: vk.com, Елена Пермякова

Такие фото опубликовала жительница села Сухобузимское Наталья.

«Божьи коровки начали массовую миграцию. Готовятся к зиме. У нас весь дом ими облеплен», — пишет женщина.
Фото: vk.com/nattaliyak

Эти фотографии «ПМ» прислали из Канска. Там жуки обосновались на оконной сетке.

Фото: prmira.ru

В краевом Роспотребнадзоре уточняли, что божьи коровки перед наступлением холодов ищут для себя теплые и укрытые места — исчезнуть жуки должны с наступлением заморозков.

Судя по прогнозу, это случится уже на этой неделе. В ближайшие дни в Красноярск и другие города края придет похолодание до +2.+7. В некоторых городах, например в Канске, в конце недели по ночам ожидается температура до –2.

Как ранее «ПМ» объяснял биолог-энтомолог Яков Колесников, вскоре божьих коровок станет меньше — так как в природе это цикличный процесс.

«В прошлом году было огромное количество тли. Божьи коровки на тлю активно охотятся и их из-за обилия пищи стало больше. В какой-то момент божьи коровки перестанут появляться по осени настолько массово, потому что такое количество жуков выест большую часть тли и часть вымрет из-за недостатка еды», — рассказывал Колесников.

По словам энтомолога, божьих коровок станет меньше либо в следующем году, либо через год или два.

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