Электробус «Генерал» вышел на линию в Красноярске. Он возит бесплатно

Posted 23 сентября, 04:50
Published 23 сентября, 04:50
Modified 23 сентября, 06:07
Updated 23 сентября, 06:07
Как уточнили в департаменте горхозяйства «Проспекту Мира», транспорт будет бесплатным, так как он не входит в реестр городских маршрутов.
«Автобус предоставил завод-изготовитель, им нужны данные о его работе в городских условиях. Брать плату за такие перевозки никто не может, нет законных оснований», — сообщили «ПМ» в департаменте.
Маршрут проходит от Академии биатлона по Свободному, Маерчака, Мира (Ленина), Партизана Железняка, Краснодарской, Комсомольскому, 9 мая и далее до Солнечному.
Ранее электробус проходил обкатку, а специалисты завода-изготовителя — ООО «ПК Транспортные системы» — проверяли инфраструктуру и обучали водителей. «Генерала» можно заряжать не только от специальных зарядных станций, но и от троллейбусных и трамвайных электросетей.
Электробус уже прошел испытания в нескольких городах России. Недавно испытания завершились в Екатеринбурге. По данным портала auto.66.ru, после сильного дождя у электробуса разгерметизировался один из блоков охлаждения тяговых батарей. Из-за технической неисправности «Генерал» не работал 20 дней. В результате электробус был на линии только 14 дней.