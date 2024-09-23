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Posted 23 сентября, 04:50

Published 23 сентября, 04:50

Modified 23 сентября, 06:07

Updated 23 сентября, 06:07

В Красноярске электробус «Генерал» возит пассажиров бесплатно

Электробус «Генерал» вышел на линию в Красноярске. Он возит бесплатно

23 сентября 2024, 04:50
Фото: Мэрия Красноярска

В Красноярске электробус «Генерал» возит пассажиров бесплатно

В Красноярске на линию вышел новый электробус «Генерал». Он будет возить пассажиров бесплатно с 6:30 до 19:30 от «Академии биатлона» до остановки «Микрорайон Солнечный», сообщают в мэрии.

Как уточнили в департаменте горхозяйства «Проспекту Мира», транспорт будет бесплатным, так как он не входит в реестр городских маршрутов.

«Автобус предоставил завод-изготовитель, им нужны данные о его работе в городских условиях. Брать плату за такие перевозки никто не может, нет законных оснований», — сообщили «ПМ» в департаменте.

Маршрут проходит от Академии биатлона по Свободному, Маерчака, Мира (Ленина), Партизана Железняка, Краснодарской, Комсомольскому, 9 мая и далее до Солнечному.

Ранее электробус проходил обкатку, а специалисты завода-изготовителя — ООО «ПК Транспортные системы» — проверяли инфраструктуру и обучали водителей. «Генерала» можно заряжать не только от специальных зарядных станций, но и от троллейбусных и трамвайных электросетей.

Электробус уже прошел испытания в нескольких городах России. Недавно испытания завершились в Екатеринбурге. По данным портала auto.66.ru, после сильного дождя у электробуса разгерметизировался один из блоков охлаждения тяговых батарей. Из-за технической неисправности «Генерал» не работал 20 дней. В результате электробус был на линии только 14 дней.

  • До этого мы рассказывали о том, что 7 из 20 электробусов не выходят на дороги Красноярска.
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