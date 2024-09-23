Этнодеревню в «Гремячей гриве» построит подрядчик, с которым судилась мэрия

Posted 23 сентября, 08:10
Published 23 сентября, 08:10
Modified 23 сентября, 08:10
Updated 23 сентября, 08:10
В 2019 году спустя полгода после открытия в сквере «Добрый» на улице Новосибирской начала проваливаться брусчатка.
По мнению мэрии, это произошло по вине подрядчика — «Крассибтехстрой». Власти утверждали, что рабочие засыпали погреба с нарушениями, из-за чего брусчатка начала проваливаться.
Уточняется, что по контракту подрядчик должен был устранить нарушения в течение пяти лет, однако он отказался выполнять ремонтные работы и мэрия обратилась в арбитражный суд.
Судя по документам, туристский информационный центр заключил контракт с компанией «Крассибтехстрой».
Компания предложила построить этнодеревню за 39 миллионов 84 тысячи рублей. Изначально на возведение объекта планировали направить больше 54 миллионов рублей.
Все работы подрядчик должен выполнить до 31 декабря 2024 года.