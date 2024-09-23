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Posted 23 сентября, 12:29

Published 23 сентября, 12:29

Modified 23 сентября, 17:23

Updated 23 сентября, 17:23

Блогер рассказал, куда слетать из Красноярска на ноябрьских праздниках

Куда слетать в быстрое путешествие из Красноярска на ноябрьские праздники

23 сентября 2024, 12:29
Фото: t.me/modno15minut

Блогер рассказал, куда слетать из Красноярска на ноябрьских праздниках

Красноярский блогер и медиаменеджер Илья Сураев рассказал о трех вариантах быстрых путешествий по России из Красноярска на ноябрьские праздники.

Он опубликовал пост о вариантах отдыха в своем телеграм-канале «В эти 15 минут модно…». Автор пишет, что уже время планировать ноябрьские праздники — с 1 по 4 ноября.

«Вроде немного для полноценного отпуска, но можно успеть в короткое путешествие в классные российские города».

Иркутск

Сейчас из Красноярска в Иркутск есть четыре прямых рейса 1 ноября. Билеты стоят от 4,5 тысячи в одну сторону.

Фото: t.me/modno15minut

Как пишет Сураев, там можно посетить галерею Бронштейна, «книжно-кофейно-сувенирно-ресторанный» магазин «Пространство», бар Humble. Social Club+bar — этот бар занял первое место в премии Where2Drink 2024, «130-й квартал» и другие места.

Томск

В Томск из Красноярска 1 ноября можно улететь прямым рейсом — перелет в одну сторону обойдется в 4,8 тысячи рублей.

Фото: t.me/modno15minut

Сураев пишет, что сам поступил бы в Томске ботанический сад ТГУ с 8000 растений, изучил бы местный стрит-арт и посмотрел бы новые городские пространства.

Казань

1 ноября есть один прямой рейс Красноярск–Казань. Билеты стоят от 11,6 тысячи рублей.

Фото: t.me/modno15minut

Блогер написал, что Казань — это город №3 в стране. Отдельно Сураев отметил улицу Баумана — «основную туристическую артерию» города.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Путешествия#Праздники#Отдых#Иркутск#Казань#Томск
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