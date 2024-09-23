Куда слетать в быстрое путешествие из Красноярска на ноябрьские праздники

Posted 23 сентября, 12:29
Published 23 сентября, 12:29
Modified 23 сентября, 17:23
Updated 23 сентября, 17:23
Он опубликовал пост о вариантах отдыха в своем телеграм-канале «В эти 15 минут модно…». Автор пишет, что уже время планировать ноябрьские праздники — с 1 по 4 ноября.
«Вроде немного для полноценного отпуска, но можно успеть в короткое путешествие в классные российские города».
Сейчас из Красноярска в Иркутск есть четыре прямых рейса 1 ноября. Билеты стоят от 4,5 тысячи в одну сторону.
Как пишет Сураев, там можно посетить галерею Бронштейна, «книжно-кофейно-сувенирно-ресторанный» магазин «Пространство», бар Humble. Social Club+bar — этот бар занял первое место в премии Where2Drink 2024, «130-й квартал» и другие места.
В Томск из Красноярска 1 ноября можно улететь прямым рейсом — перелет в одну сторону обойдется в 4,8 тысячи рублей.
Сураев пишет, что сам поступил бы в Томске ботанический сад ТГУ с 8000 растений, изучил бы местный стрит-арт и посмотрел бы новые городские пространства.
1 ноября есть один прямой рейс Красноярск–Казань. Билеты стоят от 11,6 тысячи рублей.
Блогер написал, что Казань — это город №3 в стране. Отдельно Сураев отметил улицу Баумана — «основную туристическую артерию» города.