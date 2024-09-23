Необычные факты и правила волейбола: что должен знать каждый любитель спорта?

В основу проекта легла идея создания игры, подходящей и для пожилых людей. От баскетбола ее отличал несколько менее динамичный характер соревнований. Первая презентация дисциплины состоялась 9 февраля 1895 года в Холиоке, штат Массачусетс. Первоначально волейбол получил название «минтонет» и предназначался исключительно для мужчин. Через год после показательного выступления Альфред Т. Холстед выдвинул предложение изменить название на volley, что переводится как «удар с лету». Приняв совет к сведению, Уильям Морган решил окончательно преобразовать термин, добавив к нему слово ball, то есть «мяч» — так и родился волейбол. В 1896 году первые принципы этого вида спорта вошли в YMCA, руководство спортивной лиги Североамериканской ассоциации мужской христианской молодежи.