Необычные факты и правила волейбола: что должен знать каждый любитель спорта?

Posted 23 сентября, 07:39
Published 23 сентября, 07:39
Modified 23 сентября, 13:02
Updated 23 сентября, 13:02
Не случайно волейбольные матчи собирают толпы болельщиков, которые с энтузиазмом поддерживают любимые команды и личных фаворитов. Сегодня этот вид спорта активно продвигается во многих странах мира на всех уровнях образования, от школьных турниров до университетских лиг.
Давайте выясним как менялись правила волейбола на протяжении многих лет, кто такой Уильям Морган и при чем здесь «минтонет»?
Данное спортивное направление зародилось в США от 1895 года, выйдя из-под крыла американского тренера Уильяма Моргана. Этот человек разработал регламент игры, почерпнув вдохновение из правил новой на тот момент дисциплины — баскетбола, созданного его коллегой Джеймсом Нейсмитом.
Интересный факт: среди других известных спортивных отраслей, которыми руководствовался инициатор при составлении правил волейбола, стали:
Из такого сложения Уильям Морган сгенерировал новаторскую и довольно своеобразную игру, которая вскоре начала объединять вокруг себя все более внушительную группу энтузиастов.
В основу проекта легла идея создания игры, подходящей и для пожилых людей. От баскетбола ее отличал несколько менее динамичный характер соревнований. Первая презентация дисциплины состоялась 9 февраля 1895 года в Холиоке, штат Массачусетс. Первоначально волейбол получил название «минтонет» и предназначался исключительно для мужчин. Через год после показательного выступления Альфред Т. Холстед выдвинул предложение изменить название на volley, что переводится как «удар с лету». Приняв совет к сведению, Уильям Морган решил окончательно преобразовать термин, добавив к нему слово ball, то есть «мяч» — так и родился волейбол. В 1896 году первые принципы этого вида спорта вошли в YMCA, руководство спортивной лиги Североамериканской ассоциации мужской христианской молодежи.
Это неконтактный командный вид спорта, в котором соревнуются два коллектива. Игра в волейбол заключается в отбивании мяча через сетку таким образом, чтобы команда соперника не смогла его принять, отправив обратно, и/или нарушила правила.
Отбивать мяч можно любой частью тела, чаще всего, конечно, руками. Поэтому вывихнутые пальцы — типичная волейбольная травма. После отскока мяч должен пролететь над верхней лентой сетки. Если соперник не успел подобрать его и снаряд приземлился на поле, засчитывается очко и происходит ротация, то есть смена мест игроков по часовой стрелке в команде.
Розыгрыш партии начинается с подачи из-за задней линии корта. У каждого участника команды есть свое амплуа, которому отвечает определенный набор задач. Однако волейбол — это игра, в которую нужно играть по-разному, особенно на аматорском уровне. Обычно партия длится до 25 очков с перевесом в 2 пойнта, а выигрывает сторона, первая набравшая 3 победы. То есть итоговый счет матча может быть 3:0 или 3:1. Если на табло фиксируется ничейный результат 2:2, проводится укороченный пятый сет до 15 очков или тай-брейк.