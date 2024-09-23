Планировавшему «переехать на Украину» жителю Норильска дали 6 лет колонии за посты

Posted 23 сентября, 08:01
Published 23 сентября, 08:01
Modified 23 сентября, 08:03
Updated 23 сентября, 08:03
В мае 2023 года Сергея арестовали на 7 суток из-за его постов в Facebook* — его осудили по административной статье «возбуждение ненависти либо вражды» (статья 20.3.1 КоАП). 18 июня 2024 года в суд поступило уголовное дело против него по статье за распространение фейков о ВС РФ «по мотивам политической ненависти или вражды» (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК).
Как сказано в сообщении суда, норильчанин публиковал у себя в Facebook* посты на украинском языке, содержащие «публичный призыв к экстремистской деятельности в форме призыва-лозунга». По заявлению суда этот призыв был направлен на «совершение насильственных действий в отношении российских военнослужащих, участвующих в СВО».
Норильский горсуд вынес Сергею приговор 17 сентября. Его признали виновным и назначили шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Еще его на пять лет лишили права заниматься администрированием и размещением обращений в телекоммуникационных сетях, включая интернет.
Сам Сергей ранее признал вину и рассказал, что опубликовал посты в поддержку своих украинских родственников. Сам он уволился с работы, продал единственное жилье Норильске и собирался уехать из города — «а в дальнейшем рассмотреть вопрос переезда на Украину».
*Компания Meta, которой принадлежат Facebook, признана экстремистской и запрещена в России.