Планировавшему «переехать на Украину» жителю Норильска дали 6 лет колонии за посты

В мае 2023 года Сергея арестовали на 7 суток из-за его постов в Facebook* — его осудили по административной статье «возбуждение ненависти либо вражды» (статья 20.3.1 КоАП). 18 июня 2024 года в суд поступило уголовное дело против него по статье за распространение фейков о ВС РФ «по мотивам политической ненависти или вражды» (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК).