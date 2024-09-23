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Posted 23 сентября, 08:01

Published 23 сентября, 08:01

Modified 23 сентября, 08:03

Updated 23 сентября, 08:03

Планировавшему «переехать на Украину» жителю Норильска дали 6 лет колонии за посты

Планировавшему «переехать на Украину» жителю Норильска дали 6 лет колонии за посты

23 сентября 2024, 08:01
Фото: 1MI
Норильский городской суд вынес приговор местному жителю Сергею К. по статье о распространении «фейков о российской армии». Ранее заявлялось, что он планировал переехать в Украину.

В мае 2023 года Сергея арестовали на 7 суток из-за его постов в Facebook* — его осудили по административной статье «возбуждение ненависти либо вражды» (статья 20.3.1 КоАП). 18 июня 2024 года в суд поступило уголовное дело против него по статье за распространение фейков о ВС РФ «по мотивам политической ненависти или вражды» (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК).

Как сказано в сообщении суда, норильчанин публиковал у себя в Facebook* посты на украинском языке, содержащие «публичный призыв к экстремистской деятельности в форме призыва-лозунга». По заявлению суда этот призыв был направлен на «совершение насильственных действий в отношении российских военнослужащих, участвующих в СВО».

Норильский горсуд вынес Сергею приговор 17 сентября. Его признали виновным и назначили шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Еще его на пять лет лишили права заниматься администрированием и размещением обращений в телекоммуникационных сетях, включая интернет.

Сам Сергей ранее признал вину и рассказал, что опубликовал посты в поддержку своих украинских родственников. Сам он уволился с работы, продал единственное жилье Норильске и собирался уехать из города — «а в дальнейшем рассмотреть вопрос переезда на Украину».

*Компания Meta, которой принадлежат Facebook, признана экстремистской и запрещена в России.

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