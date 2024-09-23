«Посторонних веществ не добавляла»: СК допросил мать погибших от отравления детей

Posted 23 сентября, 07:53
Published 23 сентября, 07:53
Modified 23 сентября, 17:07
Updated 23 сентября, 17:07
Все произошло в селе Красная Сопка. По версии краевого СК, 20 сентября семья, состоящая из двух родителей и четверых детей, поужинала пельменями и курицей. Продукты купили в местном магазине. При этом о случаях отравления других жителей села информации нет.
В ночь на 21 сентября всех членов семьи начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу. 21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание.
СК возбудил уголовное дело. По версии следователей, дети погибли из-за токсического действия неустановленного вещества.
Как уточнили следователи, родителей допросили 23 сентября с согласия медицинских работников. Мать рассказала, что 19–20 сентября купила в местном продуктовом магазине сырую курицу, пельмени и приправу.
Утром 20 сентября женщина сварила пельмени, которые ели она, ее супруг и двое детей. В обед два других ребенка сами сварили и съели те же пельмени. Вечером женщина и ее супруг ели курицу с картошкой, а дети снова пельмени.
Как утверждает женщина, «посторонних веществ» во время готовки блюд она не добавляла, приправа добавлялась только при приготовлении курицы.
Уже утром 21 сентября дети пожаловались на плохое самочувствие, затем симптомы появились у взрослых.
В СК уточнили, что версия отца повторяет версию его супруги.
Сейчас назначена и проводится химическая экспертиза по изъятым в магазине и в доме продуктам и веществам.