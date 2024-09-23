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Posted 23 сентября, 10:27

Published 23 сентября, 10:27

Modified 23 сентября, 10:29

Updated 23 сентября, 10:29

Пожилого мужчину в наушниках насмерть сбила машина в Красноярске

Пожилого мужчину в наушниках насмерть сбила машина в Красноярске

23 сентября 2024, 10:27
Фото: t.me/gibdd124
В Ленинском районе Красноярска сегодня, 23 сентября, днем произошла смертельная авария.

Как сообщили в полиции, авария произошла на улице Львовская, 52 в 30-ти метрах от нерегулируемого пешеходного перехода. 62-летний мужчина вышел из-за припаркованного автомобиля и переходил дорогу.

В этот момент он попал под «Тойоту», которая ехала со стороны Кишиневской в сторону Аральской. Мужчина скончался до приезда скорой помощи. Погибший в момент аварии был в наушниках, заявляют в ГАИ.

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