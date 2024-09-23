Пожилого мужчину в наушниках насмерть сбила машина в Красноярске

Posted 23 сентября, 10:27
Published 23 сентября, 10:27
Modified 23 сентября, 10:29
Updated 23 сентября, 10:29
Как сообщили в полиции, авария произошла на улице Львовская, 52 в 30-ти метрах от нерегулируемого пешеходного перехода. 62-летний мужчина вышел из-за припаркованного автомобиля и переходил дорогу.
В этот момент он попал под «Тойоту», которая ехала со стороны Кишиневской в сторону Аральской. Мужчина скончался до приезда скорой помощи. Погибший в момент аварии был в наушниках, заявляют в ГАИ.