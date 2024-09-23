Родители четверых детей, погибших от отравления, пришли в сознание

Posted 23 сентября, 03:34
Published 23 сентября, 03:34
Modified 23 сентября, 03:40
Updated 23 сентября, 03:40
Трагедия произошла в селе Красная Сопка. 21 сентября родители и четверо детей почувствовали себя плохо, после чего обратились в больницу.
21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября в больнице умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября скончалась 12-летняя девочка.
СК завел уголовное дело. По версии следователей, дети погибли из-за токсического действия неустановленного вещества.
Как рассказали «Проспекту Мира» в СК, сегодня, 23 сентября, 34-летний мужчина и его 32-летняя жена пришли в сознание.
Сейчас супруги находятся в БСМП. Врачи оценивают их состояние как близкое к удовлетворительному. В ближайшее время следователи допросят родителей.
Отметим, что 32-летняя женщина находится на девятом месяце беременности. В Следкоме заявили, что «угрозы плоду нет».