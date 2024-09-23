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Posted 23 сентября, 03:34

Published 23 сентября, 03:34

Modified 23 сентября, 03:40

Updated 23 сентября, 03:40

Родители четверых детей, погибших от отравления, пришли в сознание

Родители четверых детей, погибших от отравления, пришли в сознание

23 сентября 2024, 03:34
Фото: t.me/krksledkom
Родители четверых детей, которые скончались от отравления, пришли в сознание. В ближайшее время их допросят.

Трагедия произошла в селе Красная Сопка. 21 сентября родители и четверо детей почувствовали себя плохо, после чего обратились в больницу.

21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября в больнице умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября скончалась 12-летняя девочка.

СК завел уголовное дело. По версии следователей, дети погибли из-за токсического действия неустановленного вещества.

Как рассказали «Проспекту Мира» в СК, сегодня, 23 сентября, 34-летний мужчина и его 32-летняя жена пришли в сознание.

Сейчас супруги находятся в БСМП. Врачи оценивают их состояние как близкое к удовлетворительному. В ближайшее время следователи допросят родителей.

Отметим, что 32-летняя женщина находится на девятом месяце беременности. В Следкоме заявили, что «угрозы плоду нет».

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