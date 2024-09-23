С начала года «Почта России» на 12% нарастила объем переводов из РФ в Казахстан

Posted 23 сентября, 19:09
Published 23 сентября, 19:09
Modified 23 сентября, 19:09
Updated 23 сентября, 19:09
Как сообщает 56orb.ru, перевод денег доступен в более чем 30 тысяч почтовых отделений по России на любой адрес в Казахстане. Деньги возможно будет получить в течение суток. Комиссия за такую опцию равняется 2%. Получатель может забрать деньги в тенге по выгодному курсу, наиболее схожему с официальным курсом центробанка Казахстана.
Директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России» Антон Нечаев обращает внимание на то, что сервисы по денежным переводам, в частности в Казахстан, набирают все большую востребованность у клиентов компании. К настоящему времени есть возможность перевести денежные средства по 15 иностранным направлениям. В дальнейшем планируется расширять географию оказания такой услуги, чтобы клиенты могли воспользоваться ей с максимальным комфортом.
Примечательно, что пока клиенты компании имеют возможность переводить деньги по 15 направлениям: в Грузию, Туркмению, Киргизию, Казахстан, Беларусь, Армению, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Сербию, Молдову, Южную Осетию, Абхазию, Кипр, Грецию.
«Почта России» — самый масштабный по охвату своей деятельности федеральный почтовый и логистический оператор РФ, который числится в реестре стратегических предприятий страны. Это седьмая в мире компания по числу отделений обслуживания клиентов — уже побита отметка в 38 тысяч точек, примерно две трети которых располагаются в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов «Почты России» достигает 54 миллионов километров.
«Почта России» — один из наиболее известных и авторитетных работодателей в стране. В компании числятся 265 тысяч работников.
Каждый год «Почта России» принимает порядка миллиарда бумажных писем и обрабатывает примерно 240 миллионов посылок. Компания обеспечивает постепенную цифровизацию проводимых через нее юридических документов — в 2023 году доставлено более 300 миллионов электронных заказных писем. «Почта России» обслуживает около 20 миллионов подписчиков в России, которым доставляется более 400 миллионов экземпляров печатных изданий в год.