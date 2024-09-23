С начала года «Почта России» на 12% нарастила объем переводов из РФ в Казахстан

Директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России» Антон Нечаев обращает внимание на то, что сервисы по денежным переводам, в частности в Казахстан, набирают все большую востребованность у клиентов компании. К настоящему времени есть возможность перевести денежные средства по 15 иностранным направлениям. В дальнейшем планируется расширять географию оказания такой услуги, чтобы клиенты могли воспользоваться ей с максимальным комфортом.