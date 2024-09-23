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Posted 23 сентября, 01:09

Published 23 сентября, 01:09

Modified 23 сентября, 01:15

Updated 23 сентября, 01:15

СК назвал предварительную причину смерти троих детей в Красноярском крае

СК назвал предварительную причину смерти троих детей в Красноярском крае

23 сентября 2024, 01:09
Фото: t.me/krksledkom
Следователи назвали возможную причину отравления многодетной семьи в Красноярском крае.

Все произошло в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября родители и четверо детей почувствовали себя плохо и обратились в больницу.

Вечером 6-летняя девочка и 13-летний мальчик скончались в медучреждении. Утром 22 сентября скончался еще один ребенок — 11-летняя девочка. СК завел уголовное дело.

Как рассказали в Следкоме, эксперты провели судебно-медицинскую экспертизу. Ее результаты показали, что дети погибли из-за токсического действия неустановленного вещества. Его определят в рамках дополнительных исследований.

Сейчас родители и 12-летний ребенок находятся в реанимации. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое.

«Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, среди которых основная — употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом».

В ведомстве подчеркнули, что допросили хозяина и продавца магазина «Олимп», фельдшера Красносопинской амбулатории и родственников семьи. Также изъяты записи с камер видеонаблюдения в магазине. Сейчас криминалисты проводят судебные экспертизы.

В прокуратуре заявили, что рассматриваются две версии случившегося. Первая версия — семья отравилась пельменями и курицей, которые они приобрели в сельском магазине и съели накануне.

Вторая — в еду во время готовки попали «опасные для жизни вещества».

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