СК назвал предварительную причину смерти троих детей в Красноярском крае

Posted 23 сентября, 01:09
Published 23 сентября, 01:09
Modified 23 сентября, 01:15
Updated 23 сентября, 01:15
Все произошло в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября родители и четверо детей почувствовали себя плохо и обратились в больницу.
Вечером 6-летняя девочка и 13-летний мальчик скончались в медучреждении. Утром 22 сентября скончался еще один ребенок — 11-летняя девочка. СК завел уголовное дело.
Как рассказали в Следкоме, эксперты провели судебно-медицинскую экспертизу. Ее результаты показали, что дети погибли из-за токсического действия неустановленного вещества. Его определят в рамках дополнительных исследований.
Сейчас родители и 12-летний ребенок находятся в реанимации. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое.
«Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, среди которых основная — употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом».
В ведомстве подчеркнули, что допросили хозяина и продавца магазина «Олимп», фельдшера Красносопинской амбулатории и родственников семьи. Также изъяты записи с камер видеонаблюдения в магазине. Сейчас криминалисты проводят судебные экспертизы.
В прокуратуре заявили, что рассматриваются две версии случившегося. Первая версия — семья отравилась пельменями и курицей, которые они приобрели в сельском магазине и съели накануне.
Вторая — в еду во время готовки попали «опасные для жизни вещества».