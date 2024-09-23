СК назвал предварительную причину смерти троих детей в Красноярском крае

В ведомстве подчеркнули, что допросили хозяина и продавца магазина «Олимп», фельдшера Красносопинской амбулатории и родственников семьи. Также изъяты записи с камер видеонаблюдения в магазине. Сейчас криминалисты проводят судебные экспертизы.