Соседи и родственник рассказали о семье четверых детей, погибших от отравления

Posted 23 сентября, 10:21
Published 23 сентября, 10:21
Modified 23 сентября, 17:13
Updated 23 сентября, 17:13
Все произошло в селе Красная Сопка. По версии краевого СК, 20 сентября семья, состоящая из двух родителей и четверых детей, поужинала пельменями и курицей. Продукты купили в местном магазине. При этом о случаях отравления других жителей села информации нет.
В ночь на 21 сентября всех членов семьи начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу. 21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание.
СК возбудил уголовное дело. По версии следователей, дети погибли из-за токсического действия неустановленного вещества.
В прокуратуре поделились видео с братом отца погибших детей Алексеем. В нем мужчина рассказал, что он и его жена помогали семье, пока ехали медики.
«Жена бегала от ребенка к ребенку, помогала там, чем могла, пока бригада реанимации не приехала».
Алексей немного рассказал о семье. По его словам, дети никогда ни на что не жаловались и «любили маму с папой».
Еще мужчина сообщил изданию Ngs24.ru, что был в больнице с умирающими детьми. Однако он не знает, что могло стать причиной отравления.
«Ничего мы не думаем, откуда мы можем знать [как отравились родные]? Мы сами в шоке. У нас у самих четверо детей. Как одна семья жили. У меня дети плачут, все плачут. Мы сами все на таблетках, уже третий день не спим. Дети практически на руках у нас умирали, мы всё это видели в больнице. Нам очень тяжело».
Ранее в прокуратуре рассказали, что помимо двух основных версий — отравление продуктами из местного магазина или попадание в еду опасного вещества — есть и третья: семья могла отравиться продуктами собственного хозяйства.
Одна из местных жительниц Евгения (имя изменено) рассказала телеканалу ТВК, что семья, где погибли дети, — благополучная.
«Семья была хорошая и не алкаши. Дети всегда ходили в школу, были чистые и опрятные. Родители работали с утра до вечера».
По словам женщины, семья переехала в дом, где они жили на момент трагедии, недавно.
«Дом стоял пустой год, никто его не топил, от этого и обои все слезли. Мама по возможности всегда присутствовала на собраниях в школе», — делится Евгения.
Местные жители говорят, что дети были открытыми и добродушными.