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Posted 23 сентября, 10:21

Published 23 сентября, 10:21

Modified 23 сентября, 17:13

Updated 23 сентября, 17:13

Соседи и родственник рассказали о семье четверых детей, погибших от отравления

Соседи и родственник рассказали о семье четверых детей, погибших от отравления

23 сентября 2024, 10:21
Фото: прокуратура Красноярского края
Сюжет
Отравление семьи
Соседи и родственник рассказали о семье из Назаровского района, в которой от отравления погибли четверо детей.

Все произошло в селе Красная Сопка. По версии краевого СК, 20 сентября семья, состоящая из двух родителей и четверых детей, поужинала пельменями и курицей. Продукты купили в местном магазине. При этом о случаях отравления других жителей села информации нет.

В ночь на 21 сентября всех членов семьи начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу. 21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание.

СК возбудил уголовное дело. По версии следователей, дети погибли из-за токсического действия неустановленного вещества.

В прокуратуре поделились видео с братом отца погибших детей Алексеем. В нем мужчина рассказал, что он и его жена помогали семье, пока ехали медики.

«Жена бегала от ребенка к ребенку, помогала там, чем могла, пока бригада реанимации не приехала».

Алексей немного рассказал о семье. По его словам, дети никогда ни на что не жаловались и «любили маму с папой».

Видео: прокуратура Красноярского края.

Еще мужчина сообщил изданию Ngs24.ru, что был в больнице с умирающими детьми. Однако он не знает, что могло стать причиной отравления.

«Ничего мы не думаем, откуда мы можем знать [как отравились родные]? Мы сами в шоке. У нас у самих четверо детей. Как одна семья жили. У меня дети плачут, все плачут. Мы сами все на таблетках, уже третий день не спим. Дети практически на руках у нас умирали, мы всё это видели в больнице. Нам очень тяжело».

Ранее в прокуратуре рассказали, что помимо двух основных версий — отравление продуктами из местного магазина или попадание в еду опасного вещества — есть и третья: семья могла отравиться продуктами собственного хозяйства.

Одна из местных жительниц Евгения (имя изменено) рассказала телеканалу ТВК, что семья, где погибли дети, — благополучная.

«Семья была хорошая и не алкаши. Дети всегда ходили в школу, были чистые и опрятные. Родители работали с утра до вечера».

По словам женщины, семья переехала в дом, где они жили на момент трагедии, недавно.

«Дом стоял пустой год, никто его не топил, от этого и обои все слезли. Мама по возможности всегда присутствовала на собраниях в школе», — делится Евгения.

Местные жители говорят, что дети были открытыми и добродушными.

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