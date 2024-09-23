В деле об отравлении четверых детей и их родителей появилась еще одна версия

Posted 23 сентября, 09:24
Published 23 сентября, 09:24
Modified 23 сентября, 17:10
Updated 23 сентября, 17:10
Все произошло в селе Красная Сопка. По версии краевого СК, 20 сентября семья, состоящая из двух родителей и четверых детей, поужинала пельменями и курицей. Продукты купили в местном магазине. При этом о случаях отравления других жителей села информации нет.
В ночь на 21 сентября всех членов семьи начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу. 21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание.
СК возбудил уголовное дело. По версии следователей, дети погибли из-за токсического действия неустановленного вещества.
Как рассказали в прокуратуре, помимо двух основных версий — отравление продуктами из местного магазина или попадание в еду опасного вещества — есть и третья, которую сейчас «прорабатывают».
Она заключается в том, что семья могла отравиться продуктами собственного хозяйства.
«В семье имеется подсобное хозяйство и домашние животные. Кроме того, не подтвердились показания о покупке в магазине куриного мяса», — объяснили в прокуратуре.
Прокуратура назначит ветеринарную судебную экспертизу по домашним животным и их корму.
В рамках версии об отравлении семьи продуктами из магазина сейчас ищут людей, которые покупали аналогичные продукты. Сотрудники собираются выяснить, жаловались ли те на состояние здоровья.