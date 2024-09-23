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Posted 23 сентября, 09:24

Published 23 сентября, 09:24

Modified 23 сентября, 17:10

Updated 23 сентября, 17:10

В деле об отравлении четверых детей и их родителей появилась еще одна версия

В деле об отравлении четверых детей и их родителей появилась еще одна версия

23 сентября 2024, 09:24
Фото: Прокуратура Красноярского края
Сюжет
Отравление семьи
В прокуратуре Красноярского края назвали еще одну версию отравления семьи из Назаровского района. Будут проверять домашних животных.

Все произошло в селе Красная Сопка. По версии краевого СК, 20 сентября семья, состоящая из двух родителей и четверых детей, поужинала пельменями и курицей. Продукты купили в местном магазине. При этом о случаях отравления других жителей села информации нет.

В ночь на 21 сентября всех членов семьи начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу. 21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание.

СК возбудил уголовное дело. По версии следователей, дети погибли из-за токсического действия неустановленного вещества.

Как рассказали в прокуратуре, помимо двух основных версий — отравление продуктами из местного магазина или попадание в еду опасного вещества — есть и третья, которую сейчас «прорабатывают».

Она заключается в том, что семья могла отравиться продуктами собственного хозяйства.

«В семье имеется подсобное хозяйство и домашние животные. Кроме того, не подтвердились показания о покупке в магазине куриного мяса», — объяснили в прокуратуре.

Прокуратура назначит ветеринарную судебную экспертизу по домашним животным и их корму.

В рамках версии об отравлении семьи продуктами из магазина сейчас ищут людей, которые покупали аналогичные продукты. Сотрудники собираются выяснить, жаловались ли те на состояние здоровья.

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