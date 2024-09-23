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Posted 23 сентября, 02:59

Published 23 сентября, 02:59

Modified 23 сентября, 03:03

Updated 23 сентября, 03:03

В Красноярске 2-летний ребенок выпал из окна. Родители сидели за столом с гостями

В Красноярске 2-летний ребенок выпал из окна. Родители сидели за столом с гостями

23 сентября 2024, 02:59
Фото: 1MI
На правом берегу Красноярска двухлетний ребенок выпал из окна 4 этажа. Сейчас он находится в больнице.

Как рассказали в МВД, в минувшую субботу, 21 сентября, они получили сообщение от очевидцев. Люди рассказали, что ребенок выпал из окна многоэтажного дома на улице Юности.

В этот момент рядом была машина скорой помощи, которая приехала на вызов в соседний дом. Медики оперативно оказали помощь ребенку и госпитализировали его в больницу.

Полицейские выяснили, что инцидент произошел, когда родители ребенка сидели за столом вместе с гостями и потеряли ребенка из вида.

В итоге он забрался на подоконник в спальне, открыл окно и упал с 4 этажа. Сейчас проводится проверка.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Дети#Полиция#Больница#МВД#Скорая помощь
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