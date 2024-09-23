В Красноярске 2-летний ребенок выпал из окна. Родители сидели за столом с гостями

Posted 23 сентября, 02:59
Published 23 сентября, 02:59
Modified 23 сентября, 03:03
Updated 23 сентября, 03:03
Как рассказали в МВД, в минувшую субботу, 21 сентября, они получили сообщение от очевидцев. Люди рассказали, что ребенок выпал из окна многоэтажного дома на улице Юности.
В этот момент рядом была машина скорой помощи, которая приехала на вызов в соседний дом. Медики оперативно оказали помощь ребенку и госпитализировали его в больницу.
Полицейские выяснили, что инцидент произошел, когда родители ребенка сидели за столом вместе с гостями и потеряли ребенка из вида.
В итоге он забрался на подоконник в спальне, открыл окно и упал с 4 этажа. Сейчас проводится проверка.