В Красноярске мальчик разбил голову о сломанный баскетбольный щит в сквере

Posted 23 сентября, 13:04
Published 23 сентября, 13:04
Modified 23 сентября, 17:18
Updated 23 сентября, 17:18
Об этом происшествии сообщает телеканал ТВК. По словам очевидцев, дети вечером 23 сентября играли в футбол на площадке — один из мальчиков ударился о баскетбольный щит. пока бежал.
Щит и ворота, к которому он был прикреплен, были сломаны. Как утверждают местные, сломалась конструкция еще 22 сентября, однако никто не начал ее чинить, а площадку оставили открытой.
Ребенку вызвали скорую помощь. Сообщается, что его увезли в больницу, оказали там помощь и отпустили домой.
После этого спортивную площадку, на которой ребенок разбил голову, закрыли.
В конце августа в сквер Казачий с проверкой приезжал мэр Владислав Логинов. Перед его приездом коммунальные службы навели там уборку, а Логинов в итоге сообщил, что «поручил взять в работу» предложения и замечания от горожан, которые касаются «периодичности содержания и ремонта малых архитектурных форм».