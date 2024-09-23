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Posted 23 сентября, 13:04

Published 23 сентября, 13:04

Modified 23 сентября, 17:18

Updated 23 сентября, 17:18

В Красноярске мальчик разбил голову о сломанный баскетбольный щит в сквере

В Красноярске мальчик разбил голову о сломанный баскетбольный щит в сквере

23 сентября 2024, 13:04
Фото: ТВК
В Красноярске ребенок ударился о сломанный баскетбольный щит в сквере Казачий и рассек голову.

Об этом происшествии сообщает телеканал ТВК. По словам очевидцев, дети вечером 23 сентября играли в футбол на площадке — один из мальчиков ударился о баскетбольный щит. пока бежал.

Фото: ТВК

Щит и ворота, к которому он был прикреплен, были сломаны. Как утверждают местные, сломалась конструкция еще 22 сентября, однако никто не начал ее чинить, а площадку оставили открытой.

Ребенку вызвали скорую помощь. Сообщается, что его увезли в больницу, оказали там помощь и отпустили домой.

После этого спортивную площадку, на которой ребенок разбил голову, закрыли.

В конце августа в сквер Казачий с проверкой приезжал мэр Владислав Логинов. Перед его приездом коммунальные службы навели там уборку, а Логинов в итоге сообщил, что «поручил взять в работу» предложения и замечания от горожан, которые касаются «периодичности содержания и ремонта малых архитектурных форм».

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