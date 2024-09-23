В Красноярске мальчик разбил голову о сломанный баскетбольный щит в сквере

В конце августа в сквер Казачий с проверкой приезжал мэр Владислав Логинов. Перед его приездом коммунальные службы навели там уборку, а Логинов в итоге сообщил, что «поручил взять в работу» предложения и замечания от горожан, которые касаются «периодичности содержания и ремонта малых архитектурных форм».