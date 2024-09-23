В Красноярске начали продавать пункты выдачи Wildberries

Posted 23 сентября, 09:11
Published 23 сентября, 09:11
Modified 23 сентября, 17:22
Updated 23 сентября, 17:22
18 сентября в Москве в офисе Wildberries произошла стрельба. Владислав Бакальчук заявил, что на него «пытались совершить нападение», когда его команда приехала «на переговоры по остановке строительства складов в офис»
Основательница маркетплейса Татьяна Ким (с 23 сентября вернула девичью фамилию) назвала случившееся рейдерским захватом, который организовал ее супруг.
В результате вооруженного конфликта семь человек пострадали, а двое охранников офиса получили смертельные ранения. СК завел несколько уголовных дел. Правоохранители арестовали больше 20 человек. После допроса Владислава Бакальчука отпустили домой.
Как пишет «7 канал Красноярск», на продажу пункты выдачи Wildberries выставили две недели назад.
Самый дешевый из них продают за 7,7 миллиона рублей. Помещение площадью 72 квадратных метра расположено на улице Воронова.
Самым дорогим оказался пункт в Ленинском районе на улице Энергетиков. За помещения площадью 102 квадратных метра просят 15,7 миллиона рублей.
Продавцы пунктов выдачи заявили журналистам, что продажа никак не связана с ситуацией в Wildberries.
Авторы объявлений утверждают, что решили просто продать помещения, которые арендует компания.
«А что Wildberries числится как арендодатель особой роли не играет. У них там вроде в Москве ситуация наладилась, так что все нормально», — отметил продавец пункта в доме №7 на Парашютной.
В сентябре 2024 года супруг основательницы маркетплейса и ее деловой партнер Владислав Бакальчук заявил, что строительство складов для Wildberries в России, в том числе, и в Красноярске, приостановлено. По словам Бакальчука, работы приостановили якобы из-за того, что подрядчикам заморозили реестр платежей на 3,5 миллиарда рублей.
Представители Wildberries и корпорации «Енисейской Сибири», которая сопровождает проект, «ПМ» сообщили, что сейчас в Красноярске идет подготовка к строительству и все работы выполнят в срок.