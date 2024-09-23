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Posted 23 сентября, 07:05

Published 23 сентября, 07:05

Modified 23 сентября, 07:10

Updated 23 сентября, 07:10

В Красноярске загорелась фура на парковке

В Красноярске загорелась фура на парковке. Рядом стояли газовые баллоны

23 сентября 2024, 07:05
Фото: t.me/kraschp

В Красноярске загорелась фура на парковке

Сегодня, 23 сентября, в Красноярске на парковке загорелся грузовой автомобиль.

Запись инцидента появилась в «ЧП Красноярск». Судя по кадрам, на парковке загорелась кабина фуры.

Видео: t.me/kraschp.

Один из очевидцев рассказал «Проспекту Мира», что рядом с грузовиком стояли газовые баллоны. Однако их успели вовремя оттащить от машины.

«Кабину не спасли, выгорела вся», — утверждает собеседник нашего издания.

Также в соцсетях отмечают, что машина собиралась ехать на погрузку.

«ПМ» в МЧС сообщили, что все произошло на проезде Связистов, 31. Площадь пожара составляет 15 квадратных метров.

«На месте работают две единицы техники и восемь человек».

Локализовать возгорание удалось в 12:59.

#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Пожар#МЧС#Машина#Грузовик
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