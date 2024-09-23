В Красноярске загорелась фура на парковке. Рядом стояли газовые баллоны

Posted 23 сентября, 07:05
Published 23 сентября, 07:05
Modified 23 сентября, 07:10
Updated 23 сентября, 07:10
Запись инцидента появилась в «ЧП Красноярск». Судя по кадрам, на парковке загорелась кабина фуры.
Один из очевидцев рассказал «Проспекту Мира», что рядом с грузовиком стояли газовые баллоны. Однако их успели вовремя оттащить от машины.
«Кабину не спасли, выгорела вся», — утверждает собеседник нашего издания.
Также в соцсетях отмечают, что машина собиралась ехать на погрузку.
«ПМ» в МЧС сообщили, что все произошло на проезде Связистов, 31. Площадь пожара составляет 15 квадратных метров.
«На месте работают две единицы техники и восемь человек».
Локализовать возгорание удалось в 12:59.