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Posted 23 сентября, 02:08

Published 23 сентября, 02:08

Modified 23 сентября, 02:09

Updated 23 сентября, 02:09

Четвертый ребенок скончался после отравления в Красноярском крае

В Красноярском крае от отравления погиб 4-й ребенок. В живых остались только родители

23 сентября 2024, 02:08
Фото: 1MI

Четвертый ребенок скончался после отравления в Красноярском крае

В Красноярском крае скончался четвертый ребенок из семьи, которая отравилась неизвестным веществом.

Как рассказали в СК, сегодня ночью, 23 сентября, в 01:50 в больнице скончалась 12-летняя девочка.

Всего в семье из Назаровского района было четверо детей. 21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября в больнице умерла 11-летняя девочка.

В живых остались только родители — они в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Ранее в Следкоме сообщили «ПМ», что 32-летняя женщина находится на 9 месяце беременности.

По версии СК, дети погибли из-за токсического действия неустановленного вещества.

Трагедия произошла в селе Красная Сопка. 21 сентября родители и четверо детей почувствовали себя плохо, после чего обратились в больницу. После смерти детей СК завел уголовное дело.

В прокуратуре выдвинули две версии произошедшего. Первая — семья отравилась пельменями и курицей, которые они приобрели в сельском магазине и съели накануне. Вторая — в еду во время готовки попали «опасные для жизни вещества».

#Никита Алексеев#Люди#Общество#Происшествия#Дети#Красноярский край#Смерть#СК#Отравление#Уголовное дело#Родители
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