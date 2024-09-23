В Красноярском крае от отравления погиб 4-й ребенок. В живых остались только родители

Posted 23 сентября, 02:08
Published 23 сентября, 02:08
Modified 23 сентября, 02:09
Updated 23 сентября, 02:09
Как рассказали в СК, сегодня ночью, 23 сентября, в 01:50 в больнице скончалась 12-летняя девочка.
Всего в семье из Назаровского района было четверо детей. 21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября в больнице умерла 11-летняя девочка.
В живых остались только родители — они в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Ранее в Следкоме сообщили «ПМ», что 32-летняя женщина находится на 9 месяце беременности.
По версии СК, дети погибли из-за токсического действия неустановленного вещества.
Трагедия произошла в селе Красная Сопка. 21 сентября родители и четверо детей почувствовали себя плохо, после чего обратились в больницу. После смерти детей СК завел уголовное дело.
В прокуратуре выдвинули две версии произошедшего. Первая — семья отравилась пельменями и курицей, которые они приобрели в сельском магазине и съели накануне. Вторая — в еду во время готовки попали «опасные для жизни вещества».