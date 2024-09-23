В магазине, где отравившаяся семья купила пельмени и курицу, нашли нарушения

Posted 23 сентября, 06:03
Published 23 сентября, 06:03
Modified 23 сентября, 06:04
Updated 23 сентября, 06:04
Все произошло в селе Красная Сопка. По версии краевого СК, 20 сентября семья, состоящая из двух родителей и четверых детей, поужинала пельменями и курицей. Продукты купили в местном магазине. При этом о случаях отравления других жителей села информации нет.
В ночь на 21 сентября всех членов семьи начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу. 21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание.
СК возбудил уголовное дело. По версии следователей, дети погибли из-за токсического действия неустановленного вещества.
Как рассказали в Россельхознадзоре, продуктовый магазин «Олимп» работал с нарушениями ветеринарных требований.
По информации ведомства, в этом году большая часть продукции животного происхождения поступила в магазин без ветеринарных сопроводительных документов (ВСД).
В Россельхознадзоре утверждают, что пельмени с необходимыми документами поступили в торговую точку только два раза.
Документы на пельмени, которые купила и съела за ужином многодетная семья, владелец магазина оформил только 23 сентября.
«Можно сделать вывод, что основной объем продукции поступал в магазин для продажи без сопровождения ветеринарных документов, которые бы подтвердили ее происхождение и безопасность».
Ранее в соцсетях написали, что дочь из погибшей семьи варила пельмени и могла добавить отраву от мух вместо приправы. По словам отца, ужин готовила его супруга.