В соцсетях пишут, что дочь из погибшей семьи могла добавить в пельмени отраву от мух

Однако в прокуратуре сообщили «ПМ», что ужин, по словам мужчины, готовила его супруга. Это же нам сказали и в СК. Точные детали о событиях того дня станут известны после допроса супругов, которые пришли в сознание. Сейчас следователи общаются с родителями.