В соцсетях пишут, что дочь из погибшей семьи могла добавить в пельмени отраву от мух

Posted 23 сентября, 05:45
Published 23 сентября, 05:45
Modified 23 сентября, 05:50
Updated 23 сентября, 05:50
Все произошло в селе Красная Сопка. По версии краевого СК, 20 сентября семья, состоящая из двух родителей и четверых детей, поужинала пельменями и курицей. Продукты купили в местном магазине. При этом о случаях отравления других жителей села информации нет.
В ночь на 21 сентября всех членов семьи начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу. 21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание.
СК возбудил уголовное дело. По версии следователей, дети погибли из-за токсического действия неустановленного вещества.
Как рассказали «Проспекту Мира» в прокуратуре, 34-летний отец успел дать показания еще до того, как потерял сознание.
По словам мужчины, вечером 20 сентября семья ужинала курицей и пельменями из магазина. Ночью детям стало плохо, у них появились признаки отравления.
«Отец хотел отвезти детей в больницу, но, когда взял на руки младшую дочь, она потеряла сознание.
Тогда родители, которым тоже стало плохо, вызвали скорую и позвали на помощь сестру мужчины. Она сопровождала детей до больницы».
Отец добавил, что 12-летняя дочь в тот вечер не ела курицу. Однако следователи не исключают, что девочка могла ее все-таки попробовать.
Но, как утверждает Kras Mash со ссылкой на родственников, одна из девочек варила пельмени по просьбе матери и якобы могла перепутать приправу с отравой для мух.
Однако в прокуратуре сообщили «ПМ», что ужин, по словам мужчины, готовила его супруга. Это же нам сказали и в СК. Точные детали о событиях того дня станут известны после допроса супругов, которые пришли в сознание. Сейчас следователи общаются с родителями.