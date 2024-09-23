Врач-терапевт рассказала, насколько опасны полуфабрикаты с мясом

Posted 23 сентября, 16:51
Published 23 сентября, 16:51
Modified 23 сентября, 16:51
Updated 23 сентября, 16:51
В беседе с newia врач-терапевт Татьяна Крепс помогла разобраться, насколько рискованно ежедневно доверять свою жизнь и здоровье сотрудникам сферы общественного питания, производителям полуфабрикатов и торговым сетям.
Отравление целой семьи под Красноярском шокировало всю Россию. В ночь на субботу супружеская пара и четверо их детей почувствовали недомогание: боли в животе, помутнение сознания, тошноту. Семью госпитализировали, но в течение двух дней все четверо детей в возрасте от шести до 13 лет погибли, несмотря на все усилия медиков. Состояние родителей — стабильно тяжелое.
Следствие выдвигает разные версии: от отравления некачественными продуктами питания до попадания в пищу отравляющего вещества. Среди наиболее рабочих версий сегодня — случайное попадание в еду отравы для мух, которую спутали с приправой.
Терапевт Татьяна Крепс поддержала мнение о том, что даже привычный продукт вроде пельменей может стать смертельно опасным, если приготовлен с нарушением условий хранения или приготовления.
Тяжелое отравление могут вызвать бактерии вроде листерий или сальмонеллы в мясе. Также картина в Красноярском крае позволяет подозревать, что имело место добавление в еду токсического вещества.
Отравление представляет особую опасность для детей и людей с ослабленным иммунитетом: у них гораздо быстрее наступает интоксикация, обезвоживание и даже смерть. Поэтому, призывает врач, при первых признаках отравления следует обращаться к врачу: промедление может стоить жизни.