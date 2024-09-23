Врач-терапевт рассказала, насколько опасны полуфабрикаты с мясом

Отравление целой семьи под Красноярском шокировало всю Россию. В ночь на субботу супружеская пара и четверо их детей почувствовали недомогание: боли в животе, помутнение сознания, тошноту. Семью госпитализировали, но в течение двух дней все четверо детей в возрасте от шести до 13 лет погибли, несмотря на все усилия медиков. Состояние родителей — стабильно тяжелое.