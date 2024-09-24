ФОМС: В рамках ОМС провели свыше 800 тысяч процедур ЭКО

Posted 24 сентября, 10:47
Published 24 сентября, 10:47
Modified 24 сентября, 10:47
Updated 24 сентября, 10:47
В прошлом году общее количество проведенных процедур ЭКО достигло 108,7 тысячи.
Как пишет ТАСС, интерес к процедуре ЭКО, оплачиваемой из средств ОМС, с каждым годом растет. Согласно данным ФОМС, в 2023 году количество таких процедур увеличилось на 10,6% по сравнению с предыдущим годом. А за первые восемь месяцев текущего года проведено 71,5 тысячи процедур ЭКО.
Начиная с 2024 года распределение объемов финансирования на ЭКО будет происходить среди медицинских учреждений, которые выполнили не менее 100 подобных процедур за прошедший год, используя все доступные источники финансирования.
С 2013 года в России экстракорпоральное оплодотворение стало бесплатным для застрахованных граждан по полису обязательного медицинского страхования, финансирование процедуры осуществляется за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования. Все, кто получил специальную квоту, могут бесплатно лечить бесплодие. Установление его причин может занять от трех до шести месяцев после неудачных попыток зачатия в течение года.
На 2023 год общий объем финансирования ЭКО в рамках территориальной и базовой программ обязательного медицинского страхования составил 12,7 миллиарда рублей. В Фонде обязательного медицинского страхования отметили, что объемы предоставляемых услуг пересматриваются ежегодно.
На 2024 год запланировано осуществление 91 539 процедур ЭКО, что на 2,3% больше по сравнению с предыдущим годом.