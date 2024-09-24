ФОМС: В рамках ОМС провели свыше 800 тысяч процедур ЭКО

С 2013 года в России экстракорпоральное оплодотворение стало бесплатным для застрахованных граждан по полису обязательного медицинского страхования, финансирование процедуры осуществляется за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования. Все, кто получил специальную квоту, могут бесплатно лечить бесплодие. Установление его причин может занять от трех до шести месяцев после неудачных попыток зачатия в течение года.