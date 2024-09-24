Фотоистории угольщиков Красноярского края вошли в лонг-лист всероссийского конкурса

В этом году АО «СУЭК-Красноярск» представила на конкурс две работы. Фотоистория «О шахтерских профессиях — играя» была сделана во время семейного фестиваля «Первый детский» на острове Татышев. Угольщики ежегодно организуют здесь профориентационную площадку, на которой ребята могут потрогать настоящий уголь, узнать о том, чем занимаются шахтеры, примерить на себя шахтерскую форму.