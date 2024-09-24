Фотоистории угольщиков Красноярского края вошли в лонг-лист всероссийского конкурса

Posted 24 сентября, 09:45
Published 24 сентября, 09:45
Modified 24 сентября, 14:25
Updated 24 сентября, 14:25
Конкурс —часть масштабного одноименного проекта Ассоциации грантодающих организаций «Форум доноров», который реализуется с 2012 года для продвижения идей благотворительности в обществе, СМИ, у представителей бизнеса, власти и развития культуры визуальной коммуникации благотворительных организаций.
СУЭК участвует в конкурсе ежегодно, неоднократно фотоистории угольщиков экспонировались на выставках «ОБЪЕКТИВной благотворительности» в разных городах, на российских и международных форумах, а также — в онлайн и VR-форматах.
В этом году АО «СУЭК-Красноярск» представила на конкурс две работы. Фотоистория «О шахтерских профессиях — играя» была сделана во время семейного фестиваля «Первый детский» на острове Татышев. Угольщики ежегодно организуют здесь профориентационную площадку, на которой ребята могут потрогать настоящий уголь, узнать о том, чем занимаются шахтеры, примерить на себя шахтерскую форму.
Такие мероприятия — только небольшая часть профориентационной программы СУЭК, которая включает профильные классы, летние отряды, сотрудничество с ссузами и вузами, производственную практику для студентов и другие направления работы с ребятами всех возрастов, от дошколят до учащихся.
Фотоистория «Природа не бесконечна — береги ее каждым шагом» запечатлела высадку угольщиками молодых елей на набережной реки Кача в Красноярске. Сотрудники СУЭК не только участвуют в городских акциях по озеленению — экологическая работа ведется на каждом из предприятий: на нарушенных добычей участках горняки восстанавливают ландшафт и высаживают деревья. Таким образом только за последние два десятилетия Красноярскому краю было возвращено более 2 тыс. гектаров рекультивированных земель.
В случае победы в онлайн-голосовании, которое продлится до 7 октября, работы войдут в шорт-лист конкурса. А уже оттуда имеют все шансы попасть на крупные выставки, благодаря которым в столице и других городах узнают о том, как развиваются благотворительность и волонтерство в Красноярском крае.
Всего в этом году на конкурс «ОБЪЕКТИВная благотворительность» было подано 164 заявки и почти 400 фотоисторий.